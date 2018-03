Biondo ed Emma Muscat stanno insieme?/ Amici 17, scoppia il gossip: avvicinamenti che non mentono...

Emma Muscat e Biondo stanno insieme? Tra i due cantanti di Amici 17 c'è un forte feeling e alcuni indizi social sembrano confermare che è amore...

03 marzo 2018 Anna Montesano

Sta nascendo un amore nella scuola di Amici 17. Ebbene sì, anche quest'anno la scuola più spiata d'Italia potrebbe essere location di un nuovo flirt tra due protagonisti. Ma di chi si tratta? A trovare una dolce metà è Biondo, il rapper di questa edizione che tanto piace al pubblico femminile, soprattutto quello più giovane. Ma la ragazza che ha stregato il suo cuore e con la quale sta avendo un flirt nellas scuola non è la cantante e sua tutor Annalisa Scarrone - per la quale Biondo non ha negato di avere un debole - ma Emma Muscat, suo compagna di classe e anche di squadra. Gli occhi dolci spesso puntati sulla bella ragazza di Malta non sono passati inosservati da parte del pubblico, che ha iniziato a sospettare già da qualche tempo che tra i due ragazzi possa esserci del tenero.

EMMA E BIONDO, TENEREZZE IN SALA RELAX...

Con alcuni video che circolano sul web però i sospetti sembrano trovare una conferma. Sui social ci sono già alcuni gruppi fan della coppia composta da Emma e Biondo e, nel particolare, sulla fanpage Instagram "Biemma", si trova un video nel quale sono evidenti le complicità tra i due ragazzi. In un momento, che è quello che segue la nuova "ramanzina" fatta dalla maestra Alessandra Celentano a Valentina Verdecchi, si vedono Biondo ed Emma, seduti sui gradoni, mano nella mano. Lui la accarezza e non le toglie gli occhi di dosso, poi la porta a sé e sembra baciarla. Insomma tutti indizi che confermano che sì, un flirt in atto c'è di sicuro!

