Boss in incognito 2018, Paolo Luchi/ Pagelle: Patrizia e Piera le migliori (Prima Puntata)

Boss in incognito 2018, Paolo Luchi protagonista nella prima puntata. Pollice in su anche per Patrizia e Piera: le migliori delle nostre pagelle. Ecco tutte le storie.

Boss in incognito 2018 - Gabriele Corsi

La prima puntata di Boss in Incognito ha visto come protagonista Paolo Luchi e la sua azienda di Pistoia: il Materassificio Montalese. Paolo si è finto un tirocinante per entrare all'interno della sua società e controllare da vicino i dipendenti. Con un cambio look estremo, il boss ha conosciuto la venditrice Patrizia. Una giornata molto emozionante per Paolo, che ha lasciato il negozio con gli occhi lucidi e con tanta soddisfazione. Carisma, precisione e sensibilità: Patrizia si è posta nel migliore dei modi con chi gli era stato presentato come un semplice ragazzo in prova. Paolo ha avuto modo di apprezzare anche il lavoro di Giuseppe, un anziano signore che vive la sua occupazione con totale dedizione: "Per me questa è come una famglia" gli ha confidato, per poi illustrare nel dettaglio la mansione del taglio materassi. Tutto fila liscio anche con Dora al reparto cuciture e con Massimiliano per le consegne. Quest'ultimo, inizialmente, ha creato qualche dubbio al boss, che alla resa dei conti ha deciso di premiarlo.

Piera e Patrizia commuovono

Una storia che merita un approfondimento a parte, è quella di Piera. Paolo ha notato con piacere il suo attaccamento all'azienda e la professionalità con cui la donna ha diretto il reparto controllo qualità. La dipendente ha vinto un viaggio a Parigi con sua figlia, oltre ad un assegno da cinquemila euro da spendere per le vie dello shopping. La morte improvvisa della madre ha condizionato molto la vita di Piera, che da quel momento porta con se un sogno nel cuore: aiutare gli anziani. Ed ecco che il boss Paolo Lucchi ha instituito un premio che porta proprio il nome di Jolanda, la madre Piera. "Qui ci sono duemila euro da donare ad una associazione a tua scelta". Tra i top della prima puntata come non citare Patrizia. Pure i suoi trascorsi sono da brividi: la vita l'ha messa a durissima prova, quando a 35 anni ha perso il compagno. "Si è suicidato" ha raccontato con le lacrime agli occhi e col dolore nel cuore. Paolo ha premiato il suo lavoro con un contratto a tempo indeterminato: "C'è qualcosa in te di meraviglioso. Devi farlo vedere a tutti".

Le reazioni sui social network alla prima puntata di Boss in incognito 2018

Dando una sbirciata alla pagina facebook ufficiale del programma, si evince come la conduzione del nuovo padrone di casa, Gabriele Corsi, sia stata apprezzata dal popolo della rete. Emerge invece una certa diffidenza nei confronti del programma e del boss in incognito: "Siamo sicuri che i premi vengano dati sul serio?" domanda perplesso un utente. Qualcun altro, invece, ha apprezzato molto la generosità di Paolo Luchi, tanto da "invitare" Boss in Incognito nella propria azienda: "Venite anche da noi, magari si vincono 5000 euro" scrive una telespettatrice. La puntata complessivamente è piaciuta, quindi anche i protagonisti e le loro storie. Il più gradito dagli internauti sembra sia Giuseppe, che ha commosso con la sua storia e con l'amore che nutre per la famiglia e per l'azienda, che ha definito come una seconda casa. La tenerezza e l'abnegazione del dipendente hanno lasciato il segno, anche se ora è già giunto il momento di pensare alla prossima puntata. I fan non vedono l'ora che arrivi il secondo episodio.

