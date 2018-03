C'è posta per te/ Le storie: anticipazioni e ospiti 3 marzo. Emma Marrone e Luca Argentero da Maria De Filippi

C'è posta per te 2018, anticipazioni e ospiti 3 marzo: Emma Marrone e Luca Argentero sono i protagonisti delle due sorprese nel nuovo appuntamento dello show di Maria De Filippi.

03 marzo 2018 Stella Dibenedetto

C'è posta per te - Emma Marrone e Maria De Filippi

Nuovo e imperdibile appuntamento con C’è posta per te. Il programma di Maria De Filippi, giunto alla ventunesima edizione, torna in onda oggi, sabato 3 marzo, in prima serata su canale 5, con una puntata in cui non mancheranno le storie delle persone comuni alla ricerca di un vecchio amore, di un nuovo rapporto con la propria famiglia o di un momento indimenticabile. Oltre alle storie delle persone che chiedono l’aiuto della redazione di C’è posta per te, infatti, ogni settimana, Maria De Filippi fa un regalo a delle persone speciali. Protagonisti di queste sorprese sono i personaggi famosi che accettano di regalare un sorriso a chi sta attraversando un periodo difficile. Ospiti della nuova puntata di C’è posta per te saranno Emma Marrone che è tornata sulla scena musicale con il nuovo album “Essere qui”, già disco d’oro e Luca Argentero, uno degli attori italiani più ammirati sia dagli addetti ai lavori che dal pubblico.

C’É POSTA PER TE, ANDREA OFFREDI POSTINO

C’è posta per te è uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. Il successo è dovuto non solo alla professionalità di Maria De Filippi, ma anche alle storie vere che vengono raccontate ogni settimane. Elementi portanti dello show del sabato sera di canale 5 sono sicuramente i postini. Accanto ai volti storici del programma come Maurizio Zamboni, nel corso degli anni, si sono spesso aggiunti volti nuovi. Notizia di pochi giorni fa è la presenza tra i postini anche di Andrea Offredi, ex tronista di Uomini e Donne che, come annunciato dal portale Isa e Chia, ha debuttato come postino nell’ultima registrazione. Andrea Offredi, dunque, consegnerà la posta già questa sera? Prima di lui, ad aver portato su e giù per l’Italia gli inviti di C’è posta per te è stato Gianfranco Apicerni.

PRESTO LA SFIDA CON BALLANDO CON LE STELLE

Per C’è posta per te e Maria De Filippi sarà l’ultimo sabato senza una concorrenza diretta. Da sabato 10 marzo, infatti, lo show di canale 5 che, finora, ha incollato davanti ai teleschermi 6 milioni di telespettatori, dovrà fare i conti con Milly Carlucci e la nuova edizione di Ballando con le stelle. Queen Mary, però, non teme rivali e per la prossima settimana ha già messo u un puntatone con cui spera di stracciare la concorrenza. Per continuare a vincere la gara degli ascolti, infatti, la prossima settimana, a C’è posta per te, arriveranno Belen Rodriguez e Andrea Iannone a cui invieranno la posta Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. Sarà, dunque, una puntata assolutamente imperdibile.

