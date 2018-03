CECILIA CAPRIOTTI / Il racconto shock sulle notti infuocate con il fidanzato (Isola dei famosi 2018)

Cecilia Capritti è tornata all'Isola che non c'è incontrando Nadia Rinaldi, Filippo Nardi e Paola Di Benedetto ai quali ha raccontato dei particolari intimi della sua vita.

03 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Cecilia Capriotti

Cecilia Capriotti è tornata in Honduras al fianco dell'altra 'ex' eliminata Nadia Rinaldi: nell'ultimo daytime trasmesso su Canale 5 lei e la collega sono sbarcate nell'isola che non c'è dove hanno incontrato gli altri due esclusi Paola Di Benedetto e Filippo Nardi. Uno tra loro verrà scelto dal pubblico da casa attraverso il televoto e avrà la possibilità di proseguire la sua avventura nel reality show, per la 'gran gioia' degli altri isolani. Comunque sia, la Capriotti deve avere fatto tesoro della sua precedente esperienza comprendendo, nel corso dei pochi giorni trascorsi a casa, come sia indispensabile mantenere su di sé l'attenzione mediatica anche a rischio di dare vita a dei comportamenti decisamente trash. L'immagine che ne è risultata è di una donna ben più diretta, un vero e proprio fiume in piena evidenziato da un dialogo fin troppo spinto con i suoi tre colleghi. La Capriotti ha infatti rivelato diversi particolari dei rapporti intimi con il suo fidanzato, lasciando a dir poco interdetti Nadia Rinaldi, Paola Di Benedetto e Filippo Nardi.

CECILIA CAPRIOTTI E QUEI RACCONTI SOPRA LE RIGHE

Se Cecilia Capriotti ha intenzione di tenere su di sè l'attenzione mediatica per favorire la sua permanenza a L'Isola dei famosi 2018, questa volta sembra proprio esserci riuscita. La naufraga ha infatti raccontato ai suoi tre compagni di avere vissuto dei momenti di grande eccitazione con il suo compagno nelle poche notti trascorse insieme: "Abbiamo provato di tutto quindi ho pensato di cambiare e di fare qualcosa di nuovo così magari si eccitava di più. Quindi ho iniziato a schiaffeggiarlo". Parole che hanno suscitato grande ilarità tra Paola, Filippo e Nadia soprattutto mentre la Capriotti precisava come il suo stesso fidanzato fosse rimasto sorpreso dalle sue azioni. Per quanto riguarda invece il rapporto con l'ex Madre Natura, almeno fino adesso non c'è stata l'occasione di parlare delle dichiarazioni di Francesca Cipriani secondo la quale Cecilia avrebbe parlato alle spalle dell'amica. Nell'ultima puntata di Verissimo, infatti, la Capriotti ha ammesso di essere rimasta delusa per quanto rivelato dall'ex gieffina e di non comprendere per quale motivo, visti i loro ottimi rapporti, ha cercato di mettere zizzania tra le prorompenti colleghe.

