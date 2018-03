CRISTINA MARINO/ Chi è la fidanzata di Luca Argentero:"Con lui sono felice"

Cristina Marino: chi è la fidanzata di Luca Argentero, ospite oggi a C'è posta per te. Classe 1991, è 13 anni più piccola dell'ex gieffino: in comune hanno la passione per la recitazione.

Luca Argentero e Cristina Marino

Cristina Marino è una delle ragazze più invidiate d'italia. E chissà se stasera, quando Luca Argentero farà il suo ingresso negli studi di C'è posta per te in qualità di ospite di Maria De Filippi, le fischieranno un po' le orecchie. Perché proprio questa bella ragazza classe 1991, nativa di Milano, è la fidanzata dell'amatissimo attore. Galeotto fu proprio il set cinematografico, visto che Cristina Marino condivide con Argentero la passione per la recitazione. I due si conobbero infatti durante le riprese del cinepanettone "Vacanze ai Caraibi" del 2015 firmato da Neri Parenti. Tra Cristina e Luca la differenza d'età è importante: Argentero è del 1978, più grande di lei di 13 anni. Per ora, però, tutto sembra filare liscio: fra loro c'è una grande intesa. Dunque le tante spasimanti di Luca si mettano l'anima in pace: al momento Argentero non è sulla piazza...

CRISTINA MARINO, "SIAMO FELICI"

Il ruolo più importante nella carriera da attrice di Cristina Marino, fidanzata di Luca Argentero, è probabilmente quello rivestito in Amore 14 di Federico Moccia. La sua apparizione televisiva più recente invece è stata a Dance Dance Dance, dove Cristina ha riscoperto la sua passione per il ballo. Ma è chiaro che gran parte dell'interesse ruoti attorno al suo rapporto con Luca Argentero. Intervistata da Oggi, la Marino l'ha descritto così:"È permaloso, mentre io sono testarda e voglio sempre avere ragione. Litighiamo per le cavolate come tutte le coppie al mondo, ma non così tanto. Siamo fortunati, abbiamo lo stesso stile di vita, siamo complici. Se non riesco a fare la spesa la fa lui, se torno tardi mi fa trovare un piatto caldo, si diverte a cucinare. Abbiamo entrambi una gelosia sana, nessuno dei due è ossessivo. Lui non mi dà ragione di essere gelosa e io pure, ci fidiamo l’uno dell’altra".

© Riproduzione Riservata.