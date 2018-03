Carmen, Giorgio e Monica a C'è posta per te 2018/ Padre non vede la figlia per la nuova compagna: Maria basita

La storia di Carmen, Giorgio e Monica a C'è posta per te 2018. Padre e figlia non si vedono da 8 anni a causa della nuova compagna: Maria De Filippi perplessa

03 marzo 2018 Anna Montesano

Carmen, Giorgio e Monica a C'è posta per te 2018

La seconda storia di questa nuova puntata di C'è Posta per te ha come protagonista Carmen che cerca suo padre Giorgio che non vede dal 2010. Madre e padre sono separati, lui ha un'altra compagna più giovane, Monica, di origini polacche. La donna ha un'altra figlia e sembra sia stata la causa maggiore di questo forte allontanamento del padre dalla figlia. Carmen racconta che, alla nascita della sua prima bambina, lui non è andato perchè era in Polonia; stessa cosa è accaduta al battesimo. Si sono rivisti soltanto in occasione del lutto di uno zio e in quell'occasione la ragazza ha chiesto il perchè dio questo allontanamento e la risposta sarebbe stata "perchè Monica ha paura che tu mi fai litigare con lei". "Sono una mamma di due bambini piccoli e ho una bella famiglia, però non sono felice, mi manchi": è con queste parole che Carmen esordisce quando di fronte ritrova nuovamente suo padre Giorgio e la sua compagna Monica.

GIORGIO E MONICA APRONO LA BUSTA MA PRIMA...

Per quest'ultima, Carmen ha una domanda: "Se quello che ho subito io l'avesse subito tua figlia, cosa avresti fatto? Io ho due bambini, non abbiamo mai fatto nulla di male, non ti abbiamo mai rinnegata, i miei figli hanno diritto ad avere il nonno". Monica, dal canto suo, dichiara di non essersi sentita mai accettata da lei in particolare e in queste dichiarazioni è appoggiata da Giorgio che dichiara di sentirsi invece offeso "Perchè sei tu che non mi hai cercato". Il pubblico in studio si schiera senza riserve dalla parte della ragazza e la stessa Maria De Filippi è perplessa, non capendo il reale motivo dell'allontanamento del padre dalla figlia. Dopo lunghe discussioni, lui decide di aprire ma guarda prima la compagna alla ricerca di un suo consenso, cosa che non piace alla ragazza e al pubblico che borbotta in studio. Poi però la conclusione: "Io ora penso solo a lei e a conoscere i miei nipoti", parole che scatenano gli apllausi del pubblico. Tutto si conclude con un abbraccio.

© Riproduzione Riservata.