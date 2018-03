Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano/ Matrimonio in Argentina entro l'anno?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: i due ex concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip starebbero progettando in gran segreto il loro matrimonio.

03 marzo 2018 Fabio Morasca

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano? (Web)

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rodriguez, e Ignazio Moser, figlio dell'ex campione di ciclismo Francesco Moser, sarebbero ad un passo dal matrimonio. Cecilia e Ignazio, come ricordiamo, sono due ex concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip, reality show andato in onda sulle reti Mediaset lo scorso autunno, e si sono innamorati proprio durante la loro permanenza nella casa più spiata d'Italia. Per mettersi insieme a Ignazio Moser, la showgirl argentina ha deciso di lasciare il suo ormai ex fidanzato Francesco Monte proprio durante la sua esperienza nel GF Vip, durante una puntata serale del programma condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Nonostante siano fidanzati da pochi mesi, e nonostante anche le voci riguardanti un presunto ritorno di fiamma con l'ex tronista di Uomini e Donne, reduce dalla breve e travagliata esperienza de L'Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno sul serio, al punto che il settimanale Vero ha lanciato un'indiscrezione riguardante il loro imminente matrimonio.

IL MATRIMONIO ENTRO IL 2018 IN ARGENTINA

Stando a quanto riporta il settimanale Vero, infatti, Cecilia e Ignazio starebbero progettando, in gran segreto, le loro nozze che si dovrebbero celebrare in Argentina entro la fine dell'anno. Ricordiamo che la sorella di Belen e il figlio di Francesco Moser hanno già preso una decisione importante in questi primi mesi di relazione: una volta uscita dalla casa del GF Vip, infatti, Cecilia e Ignazio hanno scelto di andare a convivere a Milano. La notizia riguardante il loro matrimonio, quindi, potrebbe non essere così infondata. Ricordiamo che, recentemente, Ignazio Moser, intervistato durante una puntata di Raccontami, programma condotto da Elenoire Casalegno disponibile sulla web tv di 361magazine, ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo la sua storia d'amore con Cecilia: "In lei ho trovato quello che cercavo, che nessun’altra donna è riuscita a darmi. Ho cambiato la mia vita per lei. Sono andato subito a convivere con lei. Non avevo mai convissuto prima di conoscere Cecilia. Stiamo bene insieme, siamo inseparabili.

