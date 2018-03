DANIELE BOSSARI/ Craig Warwick a Franco Terlizzi, l'omofobia al centro dell'Isola dei famosi 2018

03 marzo 2018 Francesca Pasquale

Daniele Bossari a Verissimo

Daniele Bossari ospite nello studio di Verissimo per il suo ruolo di opinionista del reality show di Canale 5, L’Isola dei Famosi prende un’importante posizione sulle presunte accuse di omofobie che sarebbero arrivate nei confronti di Craig Warwick da Franco Terlizzi. Bossari infatti decide di dire la sua su quanto detto da Craig Warwick la scorsa settima proprio ai microfoni di Silvia Toffanin. Questo il suo commento: “Sarebbe gravissimo affermare qualcosa di omofobo, anche perché ci sono tantissime persone che stanno soffrendo e subiscono atti di bullismo per questa ragione”. Inoltre poiché sul web non sono mancate le polemiche di fronte al mancato approfondimento di questa delicata questione proprio durante l’ultima diretta della puntata, Daniele Bossari anche per placare gli animi confida a Silvia Toffanin: “Non è stato possibile affrontare questo argomento martedì sera, ma lo svilupperemo nella prossima puntata”. Tuttavia però ammette che bisogna comunque ascoltare la versione di Franco Terlizzi e dare la possibilità ad entrambi di confrontarsi: “Bisogna sentire anche la versione di Franco e che ci sia un confronto tra loro per capirsi. Poi sono sicuro che, qualora risulterà vero, saranno presi dei provvedimenti”.

DANIELE BOSSARI: “MI PIACEREBBE CHE SI TORNASSE A PARLARE DELL’ISOLA”

Spazio durante l’intervista anche per parlare del tanto chiacchierato canna – gate, ovvero il presunto uso di marijuana da parte di Francesco Monte. Infatti tutte le polemiche che sono scaturite successivamente con le dichiarazioni dei vari naufraghi hanno di fatto messo sotto i riflettori questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ma in qualche modo hanno allontanato l’attenzione pubblica e i tantissimi fan del programma da quello che accade realmente nei mari dell’Honduras con i possibili amori scoppiati e anche le sonore litigate tra i naufraghi. Di questo avviso è proprio Daniele Bossari che a Silvia Toffanin ha spiegato il suo punto su questa questione alquanto spinosa del canna gate: “E’ stato giustissimo per il pubblico che ci guarda aver fatto il punto della situazione, mi piacerebbe però che questa cosa scemasse un pochino e si tornasse a parlare dell’Isola, di quello che accade, degli amori e delle litigate”. In questi giorni inoltre Daniele Bossari è anche finito nel mirino di Stefano Bettarini, inviato in una precedente edizione dell’Isola che non solo ha criticato l’inviato attuale Stefano De Martino, ma ha anche avuto a che dire circa l’operato di Daniele Bossari che non sarebbe capace di interpretare la vera natura di alcuni naufraghi.

