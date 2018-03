DEBORAH LETTIERI / Dalla Crazy Horse a giudice di Dance Dance Dance: "Sono un corpo e un cervello in fuga"

Deborah Lettieri, giudice della nuova edizione di Dance Dance Dance, è l'unica ballerina italiana alla Crazy Horse di Parigi: la sua scelta di lasciare l'Italia.

03 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Deborah Lettieri

Deborah Lettieri è uno dei quattro giudici di Dance Dance Dance al fianco di Luca Tommassini, Vanessa Incontrada e Daniel Ezralow. Fin dall'inizio si è messa in mostra tra i concorrenti per la sua severità ma anche per l'attenzione e l'aspetto tecnico dei concorrenti vip. Ma la Lettieri è soprattutto una famosa ballerina professionista, pratagonista della Crazy Horse di Parigi, locale noto in tutto il mondo per il suo desiderio di innovazione e anticonformismo. FoxLife l'ha intervista per conoscerla un po' meglio, a partire dai suoi sogni da bambina, la laurea e la fuga dall'Italia dove la danza non ha il giusto riconoscimento: "Non sognavo il tutù fin da piccola come tante altre bimbe, ma la scoperta della danza, per caso, a 11 anni, per aver seguito l'esempio di mia sorella, è stata una svolta importante nella mia vita". Da allora ha deciso di dedicarsi completamente alla danza, scegliendo anche di laurearsi in scienze motorie: "In Italia non esiste una formazione adeguata, riconosciuta dallo stato, né per ballerini, tantomeno per insegnanti di danza. Ho insegnato per tanti anni e ho scelto la formazione che potesse darmi il massimo delle nozioni possibili da mettere in pratica in ciò che facevo".

DEBORAH LETTIERI E LA 'FUGA' IN FRANCIA

Deborah Lettieri procede l'intervista a FoxLife spiegando di avere deciso di andarsene dall'Italia per realizzare il suo sogno di diventare una ballerina professionista. È dunque il classico caso di cervelli in fuga: "Nel mio caso sono fuggiti corpo e cervello. Mi riaggancio al discorso di prima: in Italia non esistono formazioni adeguate per i ballerini, siamo costretti a fare prima il "doppio lavoro" della scuola dell'obbligo al mattino e poi della formazione artistica privatamente al pomeriggio". Da qui, il grande onore di essere l'unica ballerina italiana a potersi esibire in un'istituzione mondiale del calibro della Crazy Horse di Parigi: "È stato un onore, ma ho sentito da subito una grande responsabilità sulle spalle, volevo dimostrare ai francesi che avevano fatto la scelta giusta dandomi fiducia, e al tempo stesso rendere orgogliosi gli italiani".

