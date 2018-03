Doppia personalità/ Su Rete 4 il film con John Lithgow (oggi, 3 marzo 2018)

Doppia personalità, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 3 marzo 2018. Nel cast: John Lithgow e Steven Bauer, alla regia Brian De Palma. La trama del film nel dettaglio.

03 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

ALLA REGIA BRIAN DE PALMA

Il film Doppia personalità va in onda su Rete 4 oggi, sabato 3 marzo 2018, alle ore 23.35. Una pellicola thriller del 1992 che è stata scritta e diretto da Brian De Palma (Carrie - Lo sguardo di Satana, Scarface, Vestito per uccidere) ed interpretata da John Lithgow (Bigfoot e i suoi amici, le serie tv Dexter e The crown), Steven Bauer (Scarface, Schegge di paura, Thief of hearts) e Lolita Davidovich (La risposta è nelle stelle, Incontriamoci a Las Vegas, Scandalo Blaze). Il film è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, per poi essere distribuito nei normali circuiti cinematografici. Alla sua uscita, il film non è piaciuto molto alla critica, che non risparmiò giudizi anche molto severi, ma si rivelò un buon successo di pubblico. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

DOPPIA PERSONALITÀ, LA TRAMA DEL FILM

Carter Nix (John Lithgow) è uno psicologo specializzato nel trattamento di bambini con problemi. A causa del suo pessimo rapporto con il padre, uno scienziato moto eccentrico, lo stesso Carter comincia a soffrire di alcuni disturbi della personalità, fra cui sdoppiamento di personalità e visioni. Su consiglio di un fratello immaginario comincia così a rapire bambini per utilizzarli come cavie. La moglie di Carter, Jenny (Lolita Davidovich) è a sua volta un medico e comincia ben presto a capire che qualcosa non funziona nella psiche del marito. Le vittime dei rapimenti delle varie personalità di Carter sono principalmente figli di amici di famiglia, ma Carter, che al momento è posseduto da una personalità molto violenta e dissociata, arriva a rapire la sua stessa figlia Amy. Per poter rapire i bambini Carter arriva addirittura a compiere diversi omicidi. Jenny però è ben decisa a scoprire la verità, ormai sa che il marito è pesantemente disturbato e deve a tutti i costi salvare Amy dalle sue grinfie. Carter però è disposto ad uccidere la sua stessa moglie pur di portare avanti i suoi esperimenti... Come andrà a finire?

