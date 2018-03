Einar/ Amici 17, Rudy Zerbi alla ricerca dello sfidante perfetto: "Io sono pronto"

Rudy Zerbi non è ancora molto convinto di Einar e così ha deciso di accettare la sua proposta di sfida: chi sarà lo sfidante perfetto per lui? La tensione è alle stelle, arriverà al serale?

03 marzo 2018 Hedda Hopper

Tutto è pronto per la consacrazione di Einar ad Amici 17? Al momento sembra proprio di no visto che uno dei favoriti di questa edizione e il più votato dal pubblico nella classifica di gradimento, continua ad essere ancora al centro delle polemiche e delle incertezze soprattutto per via di Rudy Zerbi. Einar ha già conquistato Giusy Ferreri e Paola Turci, anche Michele Bravi lo trova davvero bravo tanto da aver cantanto con lui in sala prove un paio di volte, ma l'unico neo nel suo curriculum sembra essere la timidezza e la poca incisività sul palco. Lui lo sa bene, ne è consapevole e solo una volta è riuscito a far venire fuori qualcosa, proprio nella sfida a cui ha preso parte qualche settimana fa. La diretta di sabato pomeriggio riuscirà finalmente a consacrarlo regando al pubblico un Einar diverso? Il cantante lo spera e in questi giorni si sta impegnando davvero tanto non solo nei suoi inediti ma anche nelle cover che gli sono state assegnate.

GLI SFIDANTI DI EINAR SOTTO L'OCCHIO ATTENTO DI ZERBI

In quest'ultima settimana proprio Rudy Zerbi lo ha preso di mira mettendolo con le spalle al muro. In primis è stato proprio lui a dire sì alla sfida di Einar e in un secondo tempo lo ha richiamato in studio per fargli vedere e ascoltare una serie di cantanti che potrebbero sfidarlo proprio nella diretta di oggi pomeriggio. A chi toccherà cercare di far fuori il favorito alla vittoria finale? Non lo sappiamo ancora visto che negli ultimi pomeridiani della settimana, Rudy Zerbi ha portato sul palco diversi potenziali sfidanti che non hanno però intimorito Einar che ha ribadito: "Sono pronto a farla ricredere, non mi fanno paura". Sembra davvero un Einar diverso quello che si sta vedendo in questi giorni forse opera dell'opera di convincimento dei professori o della vicinanza di Irama con il quale ha duettato proprio per imparare da lui come si sta sul palco, la diretta di oggi pomeriggio lo consacrerà senza sé e senza ma?

