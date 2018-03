Elisabetta Canalis/ Il ricordo del padre, la crisi smentita col marito Brian Perri (Sabato Italiano)

Elisabetta Canalis, ospite di Sabato Italiano di Eleonora Daniele, ha smentito la crisi coniugale col marito Brian Perri. E' in Italia per prendere parte come giurata a Sanremo Young

Elisabetta Canalis, ospite di Sabato italiano di Eleonora Daniele, ha smentito categoricamente di essere in crisi col marito Brian Perri. Recentemente, la showgirl sarda è stata protagonista di "Le Spose di Costantino" su Rai2 mentre Antonella Clerici l'ha voluta fortemente nella giuria di Sanremo Young: "Sono in Italia per fare Sanremo Young e ci resterò 5 settimane, ma mio marito ha un lavoro serio e deve stare in America, ma tra poco riuscirà a venirmi a trovare". L'ex velina di Striscia La Notizia, per la prima volta, ha parlato lungamente del suo ruolo di mamma della piccola Skyler che, con la sua contagiosa carica, le ha cambiato profondamente la vita: "Mia figlia è molto simpatica è esattamente come me, è impegnativa. Skyler è un anestetico nei momenti di sconforto e di buio della mia vita, soprattutto nell’ultimo anno che mi sono successe cose molto dure". Eli, nel corso della lunga intervista, ha ricordato l'amatissimo padre, scomparso da quasi un anno: "Papà era uno all’antica, era abituato a trattenere i suoi sentimenti, io ero molto mammona, ma lui è stato un pilastro nella mia vita. Loro due erano molto diversi però papà ha sempre fatto un lavoro impegnativo, ha viaggiato molto. Non gli piaceva che lavorassi nel mondo dello spettacolo, però poi ha condiviso le mie scelte lavorative".

L'AVVENTURA A SANREMO YOUNG

Elisabetta Canalis, sul proprio account Instagram, ha svelato, poche settimane fa, la gioia per essere stata scelta come giurata di Sanremo Young, il nuovo talent show di Rai1, condotto da Antonella Clerici, al venerdì sera. Ecco cosa ha scritto l'ex velina di Striscia La Notizia a poche ore dalla partenza per la sua amatissima Italia per raggiungere la padrona di casa ed il suo folto gruppo di ospiti: "Venerdì inizia l’avventura da giurata a @Sanremoyoung . Mi è sempre piaciuto lavorare a contatto con la musica e poter vedere dei giovani cantanti sfidarsi ed andare avanti in questa competizione sarà un’esperienza nuova ed interessante. Grazie @antoclerici per avermi scelta, e grazie @luciopresta sono sicura che ci divertiremo tanto". Con lei, in giuria, il rapper Rocco Hunt, la più amata da grandi e piccini Cristina D’Avena, l'Aquila di Ligonchio Iva Zanicchi, Mietta, Marco Masini, l'ex giudice di X Factor Mara Maionchi, e lo speaker radiofonico Angelo Baiguini. La showgirl sarda resterà in Italia per 5 settimane per prendere parte al programma. Altri progetti professionali in cantiere? O la voglia di tornare presto a Los Angeles per riabbracciare l'adorato marito?

IL CASO WEINSTEIN

Elisabetta Canalis, qualche settimana fa, al settimanale Grazia, ha affidato le proprie confessioni private sul caso Weinstein che, negli scorsi mesi, ha tenuto banco in tutto il mondo: "Io di molestie per lavorare non ne ho mai subite. E se avances sono state, erano sempre garbate, finite là dove sono iniziate. Nessuno mi è mai saltato addosso. Se ho conosciuto Weinstein a Los Angeles? Sì certo e ha fatto avances anche a me. Ma quando ha capito che non ci stavo, non ha insistito". L'ex velina di Striscia la Notizia si è raccontata sulle pagine del magazine, ha parlato della sua nuova vita a Los Angeles e del suo matrimonio con Brian Perri: "n America nessuno mi conosce e mi tratta in modo speciale. Mi credi se ti dico che la cosa inizia a piacermi? L'altro giorno sono andata in via Montenapoleone a Milano, era meraviglioso camminare e non venire fermata. Mi fermavano, ma timidamente per chiedermi una foto. Non come una volta che non potevo uscire di casa".

