Emma Marrone a C’è posta per te/ "Ho fatto pace con il mio lato femminile"

Emma Marrone, ospite questa sera a C’è posta per te: torna alla corte di Maria De Filippi. Ha rilasciato ieri il secondo singolo estratto dall’album Essere qui, intitolato Effetto domino.

03 marzo 2018 Francesca Pasquale

Emma Marrone a C’è posta per te

La cantante Emma Marrone è la super ospite di questa nuova puntata di C’è posta per te, condotta da Maria De Filippi su Canale 5. In attesa di ascoltare la storia nella quale l’artista salentina sarà chiamata in ballo, vi raccontiamo come per la Marrone questo sia un periodo particolarmente felice dal punto di vista artistico. Infatti è stato rilasciato in questi giorni il secondo singolo dall’album Essere qui, uscito nello scorso mese di gennaio e già certificato disco d’oro. In particolare si tratta del brano Effetto domino. Una canzone caratterizzata da un ritmo molto gradevole, perfetto connubio tra rock, musica elettronica e pop, nella quale il tema principale affrontato è quello della sensualità con un filo di ironia. È stato prodotto da Luca Mattoni, le parole sono state scritte da Davide Petrella mentre la musica è stata composta da Federica Abbate e Fabio Gargiulo. A giudicare dai commenti lasciati sui social dai tantissimi fan della cantante, questo pezzo si preannuncia di grande successo dando così seguito da quanto fatto dalla canzone L’Isola.

EMMA MARRONE: “CON ESSERE QUI HO FATTO PACE CON IL MIO LATO FEMMINILE”

Emma Marrone in questi primi mesi del 2018 sta monopolizzando l’attenzione della scena musicale italiana con l’album Essere qui, uscito lo scorso 26 gennaio e già certificato disco d’oro. Un lavoro discografico composto da 11 brani inediti del quale la Marrone ha parlato in sede di presentazione come riflesso anche di una maggiore maturità e serenità artistica: “Sono serena, sono felice. Sono riuscita, negli undici inediti che compongono l’album, a raccontarmi con grande onestà e vocalità diverse... Sono una persona insicura, ma credo che il mio lavoro possa essere la cura alle mie fragilità. Con Essere qui, che è partenza e mai arrivo, ho fatto pace con il mio lato femminile. Per anni, mi sono trincerata dietro chiodi di pelle e camminate mascoline. Oggi, non ho paura di mostrarmi... Ho cercato di rivolgermi alle tante vittime di cyberbullismo, dando loro una diversa chiave di lettura. All’odio, è bene rispondere con l’indifferenza”.

© Riproduzione Riservata.