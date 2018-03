FIRE DOWN BELOW - L'INFERNO SEPOLTO/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 3 marzo 2018)

Fire down below - L'inferno sepolto, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 3 marzo 2018. Nel cast: Steven Seagal e Marg Helgenberger, alla regia Félix Enríquez Alcalá. Il dettaglio.

03 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST STEVEN SEAGAL

Il film Fire down below - L'inferno sepolto va in onda su Rete 4 oggi, sabato 3 marzo 2018, alle ore 21,15. Una pellicola d'azione prodotta nel 1997 sotto l'accurata regia di Félix Enríquez Alcalá (Battlestar Galactica - Razor, Seduzione e vendetta, Il colpo della metropolitana) ed è stata interpretata da Steven Seagal (Trappola in alto mare, Ferite mortali, Nico), Marg Helgenberger (Erin Brokovich - Forte come la verità, Mr. Brooks, la serie tv C.S.I. - Scena del crimine) e Kris Kristofferson (E' nata una stella, I cancelli del cielo, la trilogia di Blade). Steven Seagal interpreta qui l'eroe senza macchia e senza paura, bravo in tutto e capace di togliersi d'impaccio senza sforzo anche nelle situazioni apparentemente prive di via d'uscita, mentre Kris Kristofferson è un cattivo da manuale, privo di scrupoli morali anche quando, per guadagnare pochi dollari, mette a repentaglio la vita di un'intera cittadina. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

FIRE DOWN BELOW - L'INFERNO SEPOLTO, LA TRAMA

Orin Hanner (Kris Kristofferson) è un imprenditore senza scrupoli, sospettato di avere commissionato l'omicidio di un detective chiamato ad indagare sullo smaltimento illegale di rifiuti tossici. Ad indagare sulla vicenda viene mandato L'agente speciale Jack Taggart (Steven Seagal), che ben presto scopre che i rifiuti sono stati stoccati in una miniera abbandonata nelle campagne del Kentucky, vicino ad un piccolo paese dove si verificano delle morti misteriose e gli abitanti contraggono malattie gravissime. Jack si sposta quindi in zona e riesce ad inserirsi abbastanza facilmente nella tranquilla vita rurale della cittadina, riuscendo anche a conquistare il cuore di Sarah (Marg Helgenberger), una donna sfuggente, solitaria e dal passato misterioso. Jack deve però ancora fare i conti con l'organizzazione di Hanner, che gode di inaspettati agganci politici che gli hanno permesso di agire finora indisturbato.

© Riproduzione Riservata.