Fabrizio Corona, foto social e polemiche/ Libertà a rischio? Provvedi:“vuole riprendere in mano la sua vita”

Fabrizio Corona continua a far parlare di sé in seguito alla scarcerazione: un video e due foto sui social potrebbero metterlo nei guai. A Verissimo la fidanzata Silvia Provvedi.

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona potrebbe finire di nuovo nel mirino dei giudici: i timori di Silvia Provvedi si sono avverati? La fidanzata ha manifestato non poche preoccupazioni sul comportamento dell'ex re dei paparazzi, che a pochi giorni d'uscita da San Vittore potrebbe finire di nuovo nei vecchi errori. Corona del resto sembra aver voluto sfidare a viso aperto i giudici, sfruttando i social network nonostante i divieti. Il tribunale ha infatti accettato che trascorra il resto della pena presso una comunità di recupero, dopo 16 mesi di detenzione, ma deve sottoporsi ad un programma ferreo che prevede, fra le altre cose, anche il divieto di fare uso dei social. E invece Fabrizio Corona ha pubblicato un video subito dopo il proprio rilascio, una raccolta di immagini che lo vede al fianco della fidanzata e che sottolinea il suo attuale stato di libertà. Silvia Provvedi ha manifestato in questi giorni a Verissimo la paura che il fidanzato possa rimanere vittima degli stessi schemi: la sua intervista andrà in onda questo pomeriggio, sabato 3 marzo 2018. I timori della cantante tuttavia non riguarda la tossicodipendenza, un vortice da cui l'ex re dei paparazzi sembra essere uscito definitivamente. Le sue preoccupazioni sono collegate infatti a quelle manipolazioni di cui Corona sarebbe stato vittima diverse volte, messe in atto da falsi amici che alla fine lo hanno spinto verso il carcere. Clicca qui per vedere il video di Fabrizio Corona.

FABRIZIO CORONA: NUOVE FOTO SUI SOCIAL, INTERVIENE LO STAFF?

Fabrizio Corona rompe il silenzio e riprende possesso dei propri profili social, affidati alla fidanzata Silvia Provvedi durante la propria esperienza in carcere. Il video che li riprende insieme alcuni giorni fa non è tra l'altro l'unico. Nei giorni successivi, l'ex re dei paparazzi ha pubblicato altre due foto: la prima corredata dall'hashtag #giustizia e la seconda pubblicata alcune ore fa e ripreso al momento dell'ultimo arresto. Quest'ultima immagine tra l'altro è firmata dallo staff, forse per voler sottolineare che in realtà non è stato Corona in questi giorni ad usare i social, come vietato dalle disposizioni dei giudici che gli hanno concesso la libertà. Clicca qui per vedere la foto di Fabrizio Corona. Il mistero insomma si infittisce, mentre continuano a fioccare le polemiche fra i commenti. Ancora una volta il pubblico è diviso a metà, fra chi condanna Corona per i suoi illeciti ed anche queste ultime azioni che dimostrerebbero una sua tendenza a violare ogni regola, e fra chi invece lo invita a non sprecare questa nuova occasione. I supporter sono infatti convinti che sia in atto da diversi anni un vero e proprio accanimento ai danni dell'ex re dei paparazzi, che alla fine potrebbe aver pagato anche per la propria popolarità, seppur negativa in molti casi. Secondo quanto sottolineato da Silvia Provvedi a Verissimo, Fabrizio Corona starebbe cercando di fare il possibile per riprendere in mano la propria vita. Una normalità che a lungo gli è stata negata e che adesso dovrà subire un ultimo controllo prima che possa dichiararsi definitivamente fuori dallo scandalo.

