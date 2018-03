Filippa Lagerback/ Prossima alle nozze con Daniele Bossari: idee e preparativi in vista dell'evento

Filippa Lagerback, compagna di Daniele Bossari, è attualmente alle prese con i preoarativi del matrimonio che si terrà il prossimo 8 giugno. Ecco tutti i dettagli

03 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Protagonista fissa dell'appuntamento domenicale di "Che tempo che fa", Filippa Lagerbak è la donna più invidiata della stagione: da quando il suo compagno Daniele Bossari ha partecipato e trionfato al Grande Fratello Vip 2, la sua vita ha preso infatti una piega del tutto differente. La showgirl, come già annunciato nei mesi scorsi, convolerà a giuste nozze il prossimo 8 giugno con una cerimonia organizzata da colui che oggi è considerato il guru dei matrimoni: Enzo Miccio: sarà proprio il noto wedding planner, infatti, a occuparsi in prima persona dei preparativi e della scelta degli abiti, senza dimenticare i tanti dettagli che faranno da linea guida al tema scelto dagli sposi. Tuttavia, a tre mesi dalle nozze, Filippa Lagerback ha iniziato a farsi un'idea per la scelta di fiori, torte e location. A far breccia nel suo cuore, come si vede sulle sue Storie pubblicate su Instagram, soprattutto il tema floreale, richiamato anche da una cream tart nuziale realizzata nei toni del rosso. Se vi siete persi i filmati condivisi nelle ultime ore, potete cliccare qui e visualizzare i dettagli che hanno conquistato la showgirl.

IL NO A BALLANDO CON LE STELLE. SOLO RUMNORS?

Per molte settimane è stata fra i nomi più accreditati per il cast della nuova edizione di "Ballando con le stelle", ma alla luce della pubblicazione della lista ufficiale dei concorrenti sembra che Filippa Lagerback non sarà fra i protagonisti del sabato sera di Rai Uno. Secondo quanto affermato di recente dal giornalista di Oggi, Alberto Dandolo, l'attuale compagna di Daniele Bossari avrebbe detto "no" alla padrona di casa Milly Carlucci, che le avrebbe proposto di entrare a far parte della rosa dei concorrenti per l'edizione al via il prossimo 10 marzo. La notizia, non ancora confermata dai diretti interessati, ha recentemente fatto il giro del web, proprio mentre Filippa Lagerback, a tre mesi esatti dal suo matrimonio con Daniele Bossari, è nel pieno dei preparativi nuziali. E di fiori d'arancio si parlerà anche stasera nel corso dell'appuntamento pomeridiano con Verissimo, dove Silvia Toffanin, in studio con Daniele Bossari, avrà la possibilità di fare il punto della situazione.

