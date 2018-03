Francesco Mango/ Chi è il fidanzato di Viola Valentino: presto sposi? (Sabato Italiano)

Francesco Mango ha fatto discutere per la sua unione con Valentina Viola: fra i due c'è una differenza di 30 anni, ma si amano follemente. Si sposeranno?

Francesco Mango - Viola Valentino

Il nome di Francesco Mango è ormai associato di diritto a quello di Viola Valentino, celebre cantante degli anni Ottanta ed ex moglie di Riccardo Fogli. L'artista ha infatti presentato al pubblico italiano il suo giovane fidanzato ormai quattro anni fa e la loro relazione dura da allora. I due, affiatatissimi, aspirano persino a fare il grande passo ed unirsi in matrimonio. Un progetto di cui la Valentino ha già parlato l'anno scorso durante un'ospitata a Storie Vere, ma che sembra vivere ancora qualche incertezza. Questo pomeriggio, 3 marzo 2018, Viola Valentino parlerà di Francesco Mango e della loro relazione a Sabato Italiano, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1. La stessa timoniera era stata la prima ad accogliere la rivelazione della Valentino e di Francesco, a cui aveva risposto con entusiasmo. Il tutto senza una precisazione da parte della cantante, che ha voluto sottolineare comunque di non avere la necessità di dirigersi verso il matrimonio per poter vivere appieno la sua relazione con Francesco Mango. Le idee dell'agente sembrano tra l'altro molto chiare: il matrimonio avverrà in separazione dei beni, visto che le sue intenzioni romantiche non riguardano di certo il patrimonio della compagna. Non è la prima volta tra l'altro che i due affrontano il problema 'toy boy', dato che fra loro c'è una differenza d'età di 30 anni. Eppure il loro amore continua anche di fronte alle tempeste velenose di chi ha visto sempre Francesco come una sorta di ripiego per la Valentino, se non addirittura di una vendetta nei confronti dell'ex marito Riccardo Fogli.

PRESTO SPOSI? "SOLO IN SEPARAZIONE DEI BENI"

L'amore fra Francesco Mango e Viola Valentino è sbocciato già otto anni fa, in occasione della loro collaborazione lavorativa. il 31enne ha infatti lavorato al fianco della cantante per due anni prima che la loro relazione prendesse una piega del tutto diversa. E non senza sofferenze, visto che per Francesco è stato chiaro fin da subito come la loro unione sarebbe stata sempre accolta in modo negativo dalle malelingue. Dopo tutto l'artista è forte del suo successo ed il fidanzato è sempre stato additato come 'il compagno di', come ha sottolineato in un'intervista a Parliamone sabato. Una precisazione va comunque fatta: in realtà Francesco si è innamorato della Valentino fin da ragazzino. Aveva appena 11 anni quando la vide per la prima volta e ne rimase così colpito da considerarla fin da subito "la donna più bella d'Italia". La Valentino intanto sembra non mostrare alcun segno di gelosia nei confronti del fidanzato, così com'è stato anche durante il suo matrimonio con Riccardo Fogli. Del resto Mango viene spesso contattato da fan e haters sui propri profili social, fra chi si dichiara apertamente e chi ne approfitta invece per lanciare nuove accuse alla coppia. E sembra tra l'altro che i due siano fin troppo impegnati a pensare al loro futuro, anche dal punto di vista di coppia. Non si parla solo di matrimonio, ma persino di un figlio. Un progetto di cui la coppia ha parlato in tante ospitate televisive fin dalla loro unione e che purtroppo non è mai diventato realtà.

