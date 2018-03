Franco Terlizzi, Craig Warwick e l'omofobia/ La condanna di Daniele Bossari e la necessità di un confronto

Franco Terlizzi e Craig Warwick potrebbero dover rimandare il loro scontro all'Isola dei Famosi 2018. A Verissimo, Daniele Bossari discute dello scandalo omofobia.

Franco Terlizzi - Isola dei Famosi 2018

Franco Terlizzi ha pronunciato frasi omofobe contro Craig Warwick? Il nuovo scandalo al centro dell'Isola dei Famosi 2018 ha spaccato in due l'opinione pubblica e i salotti televisivi. In diverse occasioni, il figlio dell'ex pugile è intervenuto in favore del padre per poter gridare la loro verità. Michael Terlizzi è infatti convinto che il padre non potrebbe mai essersi macchiato di un episodio simile, sicuro dei suoi valori e del suo rispetto nei confronti dei gay. L'ultima diretta del reality purtroppo non ha reso possibile il confronto diretto fra Craig e Terlizzi, ma ne parlerà Daniele Bossari a Verissimo nel corso della puntata di questo pomeriggio, sabato 3 marzo 2018. L'opinionista del reality è sicuro infatti che nel caso in cui le rivelazioni di Warwick si rivelassero vere, Franco avrebbe compiuto un'azione gravissima. Soprattutto alla luce di quante persone ancora oggi subiscono atti di bullismo da parte di terzi proprio a causa della loro omosessualità e dell'omofobia che spesso circonda questa tematica. Bossari ha inoltre annunciato, come si evince dall'estratto della sua intervista, che l'argomento Terlizzi Vs Warwick si snocciolerà nella prossima puntata del reality. La scorsa settimana, l'ex concorrente inglese è stato infatti colpito da un malore ed il confronto non si è potuto fare proprio per questo.

Selvaggia Lucarelli svela il passato dell'ex pugile: vicino alla mafia?

Craig Warwick potrebbe essere costretto a rimandare ancora lo scontro diretto con Franco Terlizzi. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 è stato infatti ricoverato in ospedale in questi giorni, a causa delle precarie condizioni di salute che gli hanno imposto di allontanarsi dal reality. Per ora non ci sono aggiornamenti significativi sul suo stato di salute, ma Craig ha voluto tranquillizzare tramite il proprio profilo Instagram tutti i fan che in questi giorni hanno manifestato non poche preoccupazioni. Nel frattempo Franco Terlizzi viene difeso dal figlio Michael nei salotti di Barbara d'Urso, grazie a diversi interventi che lo hanno visto protagonista di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. L'ex pugile deve tuttavia guardarsi ancora una volta le spalle. In questi giorni, Selvaggia Lucarelli ha sottolineato su Rolling Stones che Franco avrebbe avuto in passato delle amicizie poco raccomandabili. Si parla in particolare di Giuseppe Flachi, arrestato per mafia e considerato l'erede di Vallanzasca, con cui l'ex pugile avrebbe intrattenuto non pochi contatti. E non sarebbe l'unico particolare ad oscurare la figura di Terlizzi, dato che il fratello Pasquale, scrive ancora la giornalista, ha dei precedenti per rapina, associazione a delinquere ed estorsione. Pasquale Terlizzi sarebbe inoltre direttamente collegato a Savino 'Savinuccio' Parisi, agli occhi dell'Anticrimine di Bari come un elemento della criminalità organizzata barese dotato di spiccato carisma. Insomma, sembra proprio che il ciclone che ha già colpito Franco Terlizzi per via delle accuse di Craig Warwick stia sfociando in qualcosa di diverso e compromettente. Come reagiranno la produzione dell'Isola dei Famosi 2018 e la conduttrice Alessia Marcuzzi?

