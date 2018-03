Frequency - Il futuro è in ascolto/ Su Iris il film con Dennis Quaid (oggi, 3 marzo 2018)

Frequency - Il futuro è in ascolto, il film in onda su Iris oggi, sabato 3 marzo 2018. Nel cast: Dennis Quaid e Jim Caviezel, alla regia Gregory Hoblit. La trama del film nel dettaglio.

03 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST DENNIS QUAID

Il film Frequency - Il futuro è in ascolto va in onda su Iris oggi, sabato 3 marzo 2018, alle ore 21.00. Una pellicola di genere fantastica del 2000 diretta da Gregory Hoblit (Il caso Thomas Crawford, Schegge di paura, Nella rete del serial killer) ed interpretata da Dennis Quaid (Genitori in trappola, The day after tomorrow, Legion), Jim Caviezel (La passione di Cristo, La sottile linea rossa, Escape plan - Fuga dall'inferno) e Elizabeth Mitchell (La notte del giudizio - Election year, le serie tv Lost e C'era una volta). Dal film è stata tratta anche una serie televisiva. Ma ecco nel dettaglio la trama del film nel dettaglio.

FREQUENCY - IL FUTURO È IN ASCOLTO, LA TRAMA DEL FILM

Ottobre 1969. Frank Sullivan (Dennis Quaid) è un eroico vigile del fuoco che non esita a mettere a repentaglio la propria vita pur di salvare il prossimo. Dopo ogni impresa, a casa lo aspettano la moglie e il figlio John, di 6 anni. Il suo rapporto con il figlio è quasi perfetto e i continui rischi che Frank corre vengono visti dal piccolo come gesti eroici. John però dovrà ben presto scontrarsi con la dura realtà quando il padre cadrà in servizio cercando di salvare una ragazza intrappolata in un incendio. Ottobre 1999. John (James Caviezel) è cresciuto ed è diventato un agente di polizia, sezione omicidi. Al momento è impegnato nella ricerca di un pericoloso serial killer, che probabilmente agisce già da anni ed ha accumulato numerose vittime, tutte infermiere. Una sera John trova una vecchia radio in soffitta e decide di rimetterla in funzione. Sopra a New York si sta scatenando una potente tempesta solare, la stessa che si stava verificando esattamente 30 anni prima. Quando parla nell'apparecchio John si rende conto di essersi messo in contatto con suo padre nel 1969, proprio il giorno prima della sua morte. Superato un primo momento di incredulità, John capisce di avere l'occasione per modificare il passato e salvare suo padre.

