GLI ULTIMI SARANNO GLI ULTIMI/ Su Rai 1 il film con Paola Cortellesi (oggi, 3 marzo 2018)

Gli ultimi saranno ultimi, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 3 marzo 2018. Nel cast: Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann, alla regia Massimiliano Bruno. Il dettaglio.

03 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 1

NEL CAST ANCHE PAOLA CORTELLESI

Il film Gli ultimi saranno ultimi va in onda in prima visione TV su Rai 1 oggi, sabato 3 marzo 2018, alle ore 21.25. Una pellicola drammatica che è stata scritta e diretta nel 2015 da Massimiliano Bruno (Beata ignoranza, Buongiorno papà, Viva l'Italia) e interpretata da Paola Cortellesi (Scusate se esisto, Un boss in salotto, Sotto una buona stella), Alessandro Gassmann (Il bagno turco, Caos calmo, Il nome del figlio) e Fabrizio Bentivoglio (Il capitale umano, Il ragazzo invisibile, Dobbiamo parlare). Il film è stato tratto dall'omonimo dramma teatrale, interpretato anche sui palchi da Paola Cortellesi, che ha mantenuto qui il suo personaggio, e diretto anche a teatro dallo stesso Massimiliano Bruno. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

GLI ULTIMI SARANNO GLI ULTIMI, LA TRAMA DEL FILM

Ad Anguillara, vicino a Roma, vivono Luciana (Paola Cortellesi), impiegata in un'industria tessile perennemente a tempo determinato, e il suo compagno Stefano (Alessandro Gassmann), meccanico perennemente disoccupato che sogna un contratto milionario. Nonostante la crisi e le difficili condizioni economiche i due cercano da tempo, senza successo, un figlio. Quando questo arriva però i datori di lavoro di Luciana rifiutano di rinnovargli il contratto. Ai confini del paese intanto vengono installati dei potentissimi ripetitori di Radio Maria che inondano la cittadina di onde radio, facendo vibrare ogni oggetto di metallo al ritmo dell'emittente radiofonica. In paese arriva anche Antonio (Fabrizio Bentivoglio), poliziotto trasferito ad Anguillara dal Veneto in seguito ad un incidente con un collega. Lì viene accolto con sufficienza e con scherno dai nuovi colleghi, che non dimostrano alcun rispetto per lui. L'uomo fatica ad inserirsi nella vita cittadina, anche perchè le uniche persone che conosce, gli altri poliziotti, lo disprezzano. La situazione si fa sempre più difficile per tutti. Luciana tenta di farsi assumere come cameriera, nonostante sia incinta, mentre Stefano è sempre impegnato in affari che non portano a nulla. Antonio intanto crede di avere trovato conforto in una donna, quando scopre che è in realtà un transessuale. I suoi colleghi però non gli lasciano scampo e organizzano scherzi ancora più crudeli.

