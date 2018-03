Il paradiso delle signore/ Battaglia Rai-sindacati, salta la fiction?

Guerra tra la Rai e i sindacati: la tv di Stato avrebbe voluto produrre nella sede di Torino la fiction "Il paradiso delle signore" formata da 180 puntate, ma l'accordo non c'è stato.

03 marzo 2018

Il progetto era di quelli importanti ma il mancato accordo tra la Rai e i sindacati mette in peridolo la realizzazione della fiction “II paradiso delle signore” le cui riprese si sarebbero dovuto svolgere interamente a Torino tra maggio e febbraio del 2019. Si trattava di una serie tv, formata da 180 puntate, ambientata negli anni ’70 con auto d’epoca e arredi del periodo che avrebbe dovuto rilanciare l’immagine della sede torinese della Rai dove, nell’ultimo periodo, sono stati realizzati anche i programmi di Alberto Angela e Michele Santoro. Il paradiso delle signore avrebbe seguito la scia della soap opera Un posto al sole che, da anni, viene girata a Napoli. Tuttavia, la televisione di stato e i sindacati non sono riusciti a trovare un accordo e, probabilmente, la serie verrà realizzato diversamente. “Il Paradiso, probabilmente, troverà altri cieli sotto i quali vedere la luce. Non certo quello di Torino, che ha perso un’occasione per far superare definitivamente la situazione di marginalità del Centro di Produzione Rai da tempo segnalata da più parti”, fanno sapere da Viale Mazzini, come si legge su La Stampa.

La Rai e i sindacati non avrebbero trovato l’accordo per la realizzazione della serie “Il paradiso delle signore” per i ritmi serrati di lavoro richiesti ai dipendenti della sede di Torino della televisione di Stato. “A differenza del modello utilizzato a Napoli per “Un posto al sole”, per cui si lavora dieci ore al giorno per quattro giorni a settimana, con la possibilità di recuperare eventuali scene il venerdì, in questo caso ci veniva chiesto di andare molto il previsto dal contratto” dice Pietro Gabriele della Cgil. La Rai, però, fa sapere che il maggior impegno che veniva richiesto ai dipendenti sarebbe stato compensato “con interventi economici straordinari e di giornate di riposo aggiuntive da fruire al termine delle riprese”. Una nota della Rai, inoltre, fa sapere che “Il paradiso delle signore rappresentava «una straordinaria opportunità per dare continuità di lavoro interno e sarebbe stata una grande occasione anche per la città di Torino, se si considera che per ogni euro investito se ne producono tre a favore dell’indotto”, si legge su La Stampa. I sindacati, però, replicano che l’accordo proposto dalla Rai prevedeva dieci ore di lavoro giornaliere per cinque giorni a settimane e, qualora qualcosa fosse andato storto, si sarebbe dovuto lavorare anche il sabato. I sindacati, inoltre, precisano che sono state fatte delle proposte alternative che, tuttavia, non sarebbero state prese in considerazione. Il mancato accordo tra la Rai e i sindacati, dunque, farà saltare definitivamente l’ambizioso progetto?

