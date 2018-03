Irama, Amici 17/ In sfida, sarà eliminato? Intanto si consola duettando con Einar

Ad Amici 17 sembra ci sia posto per pochi eletti e tra questi c'è sicuramente uno egli ultimi arrivati, Irama, che tra i duetti con Einar e le sfide è riuscito a mettersi bene in mostra

03 marzo 2018 Hedda Hopper

Irama, Amici 17

Amici 17 torna in onda oggi con una nuova puntata, una nuova diretta e nuove sfide che potrebbero segnare l'uscita di scena di alcuni dei ragazzi in bilico. Tra questi sembra esserci anche Irama. Il cantante si è presentato in studio ad Amici 17 chiedendo la possibilità di avere un posto nella classe di questa edizione rinunciando addirittura al suo contratto già firmato ma che poche soddisfazioni gli ha dato. Il cantante è entrato nella scuola con la speranza di imparare e tirare fuori quello che ancora non ha messo in mostra e i professori hanno subito deciso di dargli un'occasione con la speranza che possa finalmente stupirli ma, soprattutto, che possa essere emozionale e più espressivo non solo nei suoi inediti ma anche nelle cover che gli vengono assegnate. Come andrà a finire per lui? Già la settimana scorsa Irama ha affrontato lo sfidante nella diretta portando a casa la vittoria senza molto penare ma questo non è bastato a Paola Turci che ha scelto di nuovo lui per la sfida di sabato.

IRAMA PRONTO A FAR RICREDERE TUTTI?

I suoi problemi sono rimasti secondo la sua professoressa e così sabato pomeriggio dovrà nuovamente affrontare la diretta e un nuovo sfidante, cosa succederà a quel punto? Irama l'avrà vinta come sabato scorso? Il pubblico non è molto d'accordo con la sua vittoria ma, soprattutto, con lo spazio che viene dato al cantante in confronto ad altri talenti veri come Emma, questa settimana quasi assente nel pomeridiano, e Lauren ancora ai box per via dell'infortunio che l'ha fermata. Le polemiche non mancano e la classifica di gradimento parla chiaro visto che il cantante non è ai primissimi posti, forse per lui è arrivato davvero il momento di rinunciare al suo sogno? Parte dei fan di Amici 17 pensa proprio di no soprattutto per via della coppia che forma con Einar. I due sono stati insieme in sala prove per spronarsi l'uno con l'altro e mentre Irama deve carpire espressività e sentimento da Einar quest'ultimo deve cercare di essere più spacciato e aggredire il palco, i due riusciranno a conquistare un posto per il serale?

