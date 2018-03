Isola dei Famosi 2018, canna-gate e news/ Cosa ne pensano i Vip di Alessia Marcuzzi? Le dichiarazioni

Isola dei Famosi 2018, cosa ne pensano i personaggi famosi della gestione del canna-gate da parte di Alessia Marcuzzi? Ecco le opinioni contrastanti di una serie di vip.

03 marzo 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

Il Canna-gate continua ad essere il principale argomento di discussione dell’Isola dei Famosi 2018. Cosa ne pensano i personaggi vip della gestione (in toto) di questa spinosissima faccenda? Alessia Marcuzzi – da sempre – cerca di essere politicamente corretta e non sempre riesce ad esserlo. Ecco perché, anche durante l’ultima puntata dell’adventure game andata in onda lo scorso martedì sera, ha dato dimostrazione di avere i nervi saldi fino ad un certo punto. Ed infatti, dopo aver parlato con il capo degli autori di Magnolia che ha ripercorso il canna-gate nemmeno fosse una puntata di Dexter, la conduttrice ha lanciato una bella frecciatina nemmeno troppo tra le righe a programmi e conduttrici. Ovviamente i riferimenti a Barbara d’Urso sono apparsi evidenti ed infatti, la ruspante conduttrice napoletana ha voluto replicare a tono. Tra le pagine del settimanale Nuovo, Carmen Di Pietro ha voluto difendere la Marcuzzi: “Il pubblico vuole vedere L’isola, non i retroscena, dei quali si può parlare in altri show. La trasmissione va in onda in prima serata e io la guardo insieme ai miei figli, che sono minorenni. Se avessero continuato a parlare di droghe non l’avrei più seguita”, ha affermato.

Isola dei famosi 2018, ecco il punto di vista dei vip

Vladimir Luxuria invece, dopo un passato da opinionista proprio al fianco di Alessia Marcuzzi non ci sta e schiera contro la conduttrice e il suo modo di affrontare il canna-gate. “Non affrontare nella diretta dell’Isola – afferma – un fatto così grave come il canna-gate, soprattutto quando tutti gli altri programmi ne parlavano, può sembrare una decisione forzata e fuori luogo. Credo che Alessia, pur di seguire la volontà degli autori, abbia deciso di insabbiare tutto”. Il comico Maurizio Battista pensa invece che la situazione andava gestita meglio anche se non è corretto insabbiare tutto, soprattutto per rispetto del pubblico. E aggiunge: “La Marcuzzi avrebbe dovuto pretendere più spiegazioni e, nel caso, chiedere la giusta punizione per il presunto colpevole. Non si può far finta di niente per un caso avvenuto in tv”. Carmen Russo, veterana dell’Isola dei Famosi, ammette però che la vicenda ha spiazzato tutti, Alessia compresa. E parla di “situazione difficile per la conduttrice, che si trova a dover gestire uno show ma anche accuse pesanti e non sa che fare”. In ultimo Lisa Fusco afferma che si “stava meglio quando si stava peggio”: “Questa storia non mi convince. L’Isola di Simona Ventura era molto diversa. Il suo era davvero il reality show dei famosi. E i concorrenti erano molto controllati”.

