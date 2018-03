JEREMIAS RODRIGUEZ / Dal rifiuto a Uomini e donne al sogno di un programma per bambini con Santiago

Jeremias Rodriguez, intervistato dal settimanale Vip, racconta il suo sogno di condurre un programma insieme al nipote Santiago. E su Uomini e donne mette le cose in chiaro...

03 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez è salito alla ribalta delle cronache italiane grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2 al fianco della sorella Cecilia. Da allora, l'argentino non ha mai smesso di far parlare di sé, confessando qualche settimana fa di essere stato contattato dalla redazione di Uomini e donne per il Trono Classico ma di avere rimandato al mittente l'offerta. Sulla questione, il fratello di Belen è tornato nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Vip nella quale ha lasciato chiaramente intendere come ci sia poco di vero nella voce che lo vedrebbe protagonista del dating show di Maria De Filippi dopo la scelta di Nicolò Brigante: "Voi giornalisti volete sapere troppe cose tutte insieme", ha confessato ma successivamente ha aggiunto un particolare interessante sulla sua vita privata. Pur confermando di essere libero dal punto di vista sentimentale, c'è già una donna che ha conquistato il suo cuore: "Sono single, ma sono innamorato (...) Non lo so, non lo so, posso solo dirvi che presto mi vedrete… con una donna molto speciale. Sono molto felice!".

Jeremias Rodriguez spera di condurre un programma per bambini

Nell'intervista rilasciata a Vip, Jeremias Rodriguez ha ammesso di essere di nuovo innamorato, evitando però di fare il nome della fortunata. Si tratta forse di Aida Yespica, con la quale aveva già evidenziato un certo interesse durante la partecipazione al reality show di Canale 5? Se il suo cuore è già impegnato, è dunque difficile pensare ad un'avventura televisiva a Uomini e donne, quanto meno per la stagione già iniziata. In effetti, un sogno televisivo Jeremias già ce l'ha e si tratta della conduzione di un programma completamente dedicato ai bambini (lo stesso sogno della sua amica Giulia De Lellis). Ma il terzo fratello Rodriguez non vorrebbe essere solo in questa nuova avventura: vorrebbe infatti avere al suo fianco il piccolo Santiago, il figlio della sorella Belen e di Stefano De Martino. Jere non ha mai negato di avere un rapporto speciale con il nipotino, spesso protagonista dei suoi scatti su Instagram tanto che l'argentino si è tatuato il suo nome nel braccio.

© Riproduzione Riservata.