KUNG FU PANDA 2/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Jennifer Yuh (oggi, 3 marzo 2018)

Kung Fu Panda 2, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 3 marzo 2018. Nel cast gli interpreti italiani: Fabio Volo e Eros Pagni, alla regia Jennifer Yuh. Il dettaglio.

03 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA JENNIFER YUH

Il film Kung Fu Panda 2 film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 3 marzo 2018, alle ore 21,10. Una pellicola realizzata in computer grafica che è stata diretta da Jennifer Yuh (The darkest minds, Kung Fu Panda 3) e prodotta dalla DreamWorks Entertainment. Nella versoine italiana i protagonisti hanno le voci di Fabio Volo (Casomai, Manuale d'amore 2 - Capitoli successivi, Il giorno in più), Eros Pagni (Il soldato di ventura, I nuovi mostri, Profondo rosso) ed Angelo Maggi (Zero in condotta, L'amore non basta, Il delitto di via Poma). Questo è il secondo capitolo della saga cinematografica di Kung Fu Panda ed ha avuto un ulteriore sequel nel 2015. Al simpatico Panda sono stati dedicati anche una serie di cartoni animati e diversi cortometraggi e mediometraggi distribuiti nei canali dell'home video. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

KUNG FU PANDA 2, LA TRAMA DEL FILM

L'antica città cinese di GongMing è governata dai pavoni, che padroneggiano l'arte di creare fuochi d'artificio. Loro figlio Lord Shen però, è riuscito a trasformare la tradizione di famiglia in un'arte oscura e spaventosa. Una profezia racconta a Lord Sheng che verrà sconfitto da un guerriero panda. Il perfido Sheng decide così di far uccidere tutti i panda della città, bambini compresi. Per questo orrendo crimine, Lord Sheng, viene esiliato da GongMing. 20 anni dopo, Po il panda è il guerriero dragone e protegge il regno con l'aiuto dei 5 cicloni. Mentre Po è a colloquio con Maestro Shifu però, Tigre li avvisa che dei lupi stanno attaccando un villaggio. Quando Po arriva sul posto i lupi si stupiscono della sua presenza, credendo che tutti i panda sono stati uccisi 20 anni prima. Durante il combattimento Po ha una visione della sua prima infanzia, quando la madre lo aveva abbandonato. I lupi riescono a fuggire, e Po decide di partire alla ricerca del suo passato, prima di tutto interrogando suo padre Oca, lo spaghettinaro. Questi gli confessa di averlo trovato in una cesta da neonato e non sapere nulla dei suoi veri genitori.

