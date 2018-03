L'ORSO YOGHI/ Su Italia 1 il film diretto da Eric Brevig (oggi,3 marzo 2018)

L'Orso Yoghi, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 3 marzo 2018. Nel cast i doppiatori: Justin Timberlake, Dan Aykroyd, alla regia Eric Brevig. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

03 marzo 2018 Cinzia Costa

ALLA REGIA ERIC BREVIG

Il film L'Orso Yoghi va in onda su Italia 1 oggi, sabato 3 marzo 2018, alle ore 19.30. Sicuramente i bambini saranno protagonisti della visione, ma almeno quattro generazioni sono cresciute ridendo delle tragicomiche avventure dell'orso più anarchico e irriverente, a volte stupido, della storia del cartone animato. Il film è ufficialmente uscito nelle sale americane nel 2010 per una co-produzione neozelandese/americana della quale si è resa protagonista la Warner Bros. Pictures. È un classico film in cui si miscela l'animazione con la presenza di attori in carne e ossa. In questa pellicola il cast è composto da comprimari tipici del cinema brillante e comico americano diretti dal regista Eric Brevig, esperto soprattutto nelle post-produzioni in cui prevale la visual art. Nel suo carnet, solo due film e il debutto del 2008, due anni prima della nostra pellicola, fu quel 'Viaggio Al Centro Della Terra 3D' con il quale si cercò di tornare al film d'avventura per adolescenti tipico degli anni '70. Il film ebbe successo ma non come la produzione aveva previsto. Comunque nel cast de 'L'Orso Yoghi' il ranger più odiato ed amato dai bambini americani è interpretato dall'attore Thomas Cavanagh, specializzato soprattutto in comparaste in episodi di varie serie Tv anche di prestigio come 'Arrow', 'The Flesh', 'Trust Me'. Al suo fianco la bella Anna Faris, attrice nata come 'scream queen' nel mondo degli horror (è presente in ben due episodi di 'Scary Movie'), attrice comunque portata al cinema comico e brillante anche se la sua parte nel capolavoro di Sofia Coppola, 'Lost In Translation', al fianco di Bill Murray e Scarlett Johansson, denota una propensione anche al cinema drammatico. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ORSO YOGHI, LA TRAMA DEL FILM

La vita dei due orsi grizzly Yoghi e Bubu, è serena nel loro parco di Jellystone, ovviamente nome ispirato al rinomato parco americano di Yellowstone. Mangiano ciò che trovano ed anzi, è proprio il cibo la loro principale fonte di guai e di piaceri. Per un sandwich farebbero di tutto e di tutto combinano per rubare un cestino porta merende che contenga un panino al prosciutto e salse. Ma sulla loro strada si frappone sempre e dovunque il loro acerrimo nemico, il ranger Smith che non ammette orsi accattoni nel suo parco, il cibo va conquistato nelle radure e nei boschi. Ma il sindaco Brown, sindaco del territorio in cui sorge il parco, ha deciso di chiudere Jellystone per le cattive finanze in cui la struttura naturalistica versa, il bilancio è zeppo di falle, solo la vendita del terreno, e l'ovvia ristrutturazione, magari pensando ad alberghi e centri commerciali, drive-in e fast-food, può risollevare le sorti del territorio. Ma la natura non ammette bilanci, così i bambini e le loro famiglie affezionate ai loro pic-nic nel parco stesso, ragione per la quale inizierà un'opera di guerriglia nella quale proprio i due orsi saranno protagonisti ed alleati del ranger al fine di scongiurare l'arida volontà del politico.

