LE COMICHE 2/ Su Canale Nove il film con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto (oggi, 3 marzo 2018)

Le comiche 2, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 3 marzo 2018. Nel cast: Paolo Villaggio e Renato Pozzetto, alla regia Neri Parenti. La trama del film nel dettaglio.

03 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 9

PAOLO VILLAGGIO E RENATO POZZETTO NEL CAST

Il film Le comiche 2 va in onda su Canale Nove oggi, sabato 3 marzo 2018, alle ore 21.15. Una pellicola comica a episodi che è stata realizzata nel 1991 ed è stata diretta da Neri Parenti (Fantozzi contro tutti, Colpi di fulmine, Vacanze di Natale a Cortina) e interpretata da Paolo Villaggio (la saga di Fantozzi, Fracchia la belva umana, Io speriamo che me la cavo), Renato Pozzetto (7 chili in 7 giorni, Il ragazzo di campagna, Gran bollito) e Roberto Della Casa (L'importante è non farsi notare, Pappa e ciccia, Viuuulentemente mia). Il film è il sequel di Le comiche, diretto nel 1990 dallo stesso Parenti, ed ha avuto un ulteriore sequel, Le nuove comiche, nel 1994. Il film è strutturato in brevi episodi indipendenti fra loro, tutti interpretati da Villaggio e Pozzetto. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LE COMICHE 2, LA TRAMA DEL FILM

Il film si apre con un attacchino che deve rimuovere il manifesto pubblicitario del film Le comiche, raffigurante Pozzetto e Villaggio. I due attori però si animano ed escono dal cartellone a bordo di un'ambulanza e vestiti da infermieri. I due si recano a sirene spiegate sul luogo di un incidente. Invece di caricare il ferito però fanno salire in ambulanza un avvocato di passaggio. Dopo diversi incidenti di percorso, riescono a portare l'uomo in ospedale, dove lo fanno però ricoverare nel reparto di chirurgia estetica. Si verifica quindi una piccola rivolta all'interno dell'ospedale e i due vengono inseguiti da una folla inferocita di degenti. Nell'episodio seguente Villaggio e Pozzetto interpretano dei guardiani notturni in un grande magazzino. Quando vi trovano un ubriaco lo fermano e riescono a farlo arrestare da un'auto della polizia di passaggio, a cui per sbaglio però consegnano anche le loro armi. Quando si accorgono che all'interno del supermercato c'è veramente un ladro, i due decidono di procurarsi delle armi di fortuna rovistando fra la merce in vendita. Si armano quindi di trapani, mazze da baseball e petardi e, dopo una esilarante ricerca, riescono a costringere il ladro sul tetto dell'edificio. Il malvivente cade quindi nella strada sottostante, dove sta proprio passando una camionetta dei Carabinieri. I due però, non hanno tempo di festeggiare, perchè i petardi nelle loro tasche si accendono e fanno prendere fuoco ai due metronotte. Nell'episodio seguente Villaggio e Pozzetto sono due piloti di una compagnia aerea scalcinata e male in arnese, con a disposizione un unico aereo, a cui non hanno però i soldi per mettere il carburante.

