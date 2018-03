LUPIN III: LA PAGINA SEGRETA DI MARCO POLO/ Su Italia 1 il film diretto da Hajime Kamegaki (oggi, 3 marzo 2018

Lupin III - La pagina segreta di Marco Polo, il film d'animazione in seconda serata su Italia 1. Nel cast i doppiatori: Stefano Onofri e Alessandro D'Errico, alla regia Hajime Kamegaki.

Il film d'animazione 'Lupin III - La pagina segreta di Marco Polo', in onda su Italia 1 oggi alle ore 22.55, tingerà di giallo e di comicità lo schermo confermando quanta passione mondiale ci sia nei confronti di questo anime nipponico seguitissimo in tutto il mondo. L'idea del disegnatore e fumettista originale Monkey Punch (monicker dietro al quale si cela il giapponese di Hokkaido Kazuhiko Kato), è il ventitreesimo special per la Tv dell'originale serie di anime 'Lupin III'. Fin dalla metà degli anni '60 Kazuhiko Kato, ha disegnato decine di manga e fu proprio nel 1967 che prese vita il personaggio di Rupan Sansei, successivamente divenuto Lupin III, un manga che riservò grande onore al creatore, disegnato da lui stesso sino al 1972. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LUPIN III: LA PAGINA SEGRETA DI MARCO POLO, LA TRAMA DEL FILM

Il mistero della vicenda inizia a Genova e, nel capoluogo ligure l'archeologo Theo Argento, con molta fortuna, ma solamente grazie alla sua tenacia di scienziato ricercatore, ritrova l'unica pagina mancante al libro capolavoro di Marco Polo, 'Il Milione'. La ricerca lo porta nei sotterranei di Palazzo S. Giorgio, o Palazzo delle Compere di San Giorgio, uno dei monumenti storici più importanti della 'Città della Lanterna'. In quel sotterraneo si dipana l'arcano e Theo Argento ritrova quell'unica, misteriosa pagina. Il mistero si infittisce, ma già si amplificano voci che raccontano che in quella pagina si celi il mistero ed il segreto di una cosa ancora più preziosa dell'oro, addirittura cento volte più preziosa. Immaginate se una notizia come questa, per quanto tenuta sotterranea, non stuzzichi il ladro più furbo e galante del pianeta, Lupin III. Il problema per il povero Lupin III ,nasce nel momento in cui Theo Argento viene ucciso e il ladro accusato come primo indiziato della morte dell'archeologo. Inizia così la rocambolesca fuga di Lupin III per salvarsi la pelle anche perché sulle sue tracce si pone la potente organizzazione di trafficanti e contrabbandieri d'armi Lombardo Industries, aggressiva nel volere la morte del ladro ma anche della nipote dell'archeologo ucciso, la bella Lisa che tenterà come un tesoro il cuore di panna del ladro, sensibile, a volte troppo, alla bellezza femminile. La pagina non si trova e non si capisce se sia nelle mani di Lupin III, sta di fatto che l'unica organizzazione in grado di poter decifrare la pagina è proprio la Lombardo Industries. Inizia così il gioco di Lupin III per salvarsi la vita, flirtare un po' con la bella Lisa, ritrovare la pagina e cercare di impossessarsi del tesoro per quanto gli sia sconosciuto. Il mistero s'infittisce ...

