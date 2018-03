Lella Costa e la strage di Latina/ Attacco a Barbara D'Urso e pomeriggio 5? (Tv Talk)

Lella Costa a Tv Talk: l'attrice e scrittrice milanese parlerà della strage di Cisterna di Latina durante la puntata odierna del programma in onda su Rai 3.

03 marzo 2018 Fabio Morasca

Lella Costa a Tv Talk (Web)

Lella Costa sarà tra gli ospiti della puntata che andrà in onda oggi, sabato 3 marzo 2018, di Tv Talk, il programma di approfondimento televisivo condotto da Massimo Bernardini, in onda su Rai 3. Lella Costa interverrà durante il blocco della trasmissione dedicata alla strage di Cisterna di Latina: come sappiamo, mercoledì scorso, un carabiniere napoletano ha ferito gravemente la moglie e ha ucciso le sue due figlie, una di 8 anni e l'altra di 14 anni, con la sua pistola di ordinanza. L'attrice e scrittrice milanese, insieme a Pino Rinaldi, esprimerà la propria opinione riguardo al modo in cui le varie trasmissioni televisive di approfondimento giornalistico hanno affrontato l'argomento, se l'abbiano trattato "con la dovuta attenzione e sensibilità", come recita il comunicato ufficiale Rai dedicato al programma. Insieme a Lella Costa, in studio, nella puntata di oggi, ci saranno anche Giancarlo Magalli, Enrico Ruggeri, Manuel Agnelli, Andrea Minuz, Alessandra Angeli, Luca Dondoni, Antonella Boralevi e Giorgio Simonelli.

LELLA COSTA NEL PROGETTO COMEDY PILLS

Lella Costa, recentemente, ha preso parte al progetto Comedy Pills, ideato da Claudio Bisio, e disponibile su Amazon Audible dallo scorso 26 febbraio. Per l'occasione, l'attrice monologhista milanese ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair durante la quale ha espresso la propria opinione riguardante il recente scandalo legato al produttore cinematografico statunitense Harvey Weinstein, accusato di molestie da tantissime attrici, tra le quali anche Asia Argento e Giovanna Rei, e la partecipazione di Gessica Notaro, la modella sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato, a Ballando con le Stelle. Riguardo Gessica Notaro, Lella Costa ha rilasciato dichiarazioni moderatamente critiche: "Io non so più che cosa abbia senso nel mondo mediatico, però credo che decontestualizzare gli eventi sia sempre un po’ rischioso. Si corre il rischio di spettacolarizzare quella che è sofferenza e malattia del rapporto tra le persone. Non capisco perché chi abbia subito tanto debba per forza esporsi così, ma non voglio giudicare. Se servirà ben venga".

LELLA COSTA E LO SCANDALO WEINSTEIN

Riguardo lo scandalo Weinstein, invece, Lella Costa si è soffermata soprattutto sul Dissenso Comune, una lettera firmata da 124 attrici e professioniste nel mondo dello spettacolo scritta per denunciare gli abusi di potere perpetrati ai danni delle donne. Stando alle parole di Lella Costa, l'"effetto Weinstein" nel nostro paese sarebbe già svanito perché la questione non riguarda soltanto il mondo del cinema. Le dichiarazioni: "La premessa è che tutto quello che serve a scardinare le pessime abitudini, la violenza, la sopraffazione, la riduzione in schiavitù anche solo psicologica delle donne va bene ma temo che avere forzosamente circoscritto, almeno in Italia, la questione al mondo dello spettacolo abbia prodotto una chiusura". Lella Costa, al momento, è in tournèe teatrale con lo spettacolo Human, realizzato con la partecipazione di Marco Baliani. Con questo spettacolo, Lella Costa tratta un altro tema molto delicato, quello delle migrazioni. Riguardo la sua vita privata, è nota l'estrema riservatezza dell'attrice milanese.

