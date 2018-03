Luca Argentero/ Di che storia sarà testimone? Da sex symbol a imprenditore (C’è Posta per Te)

Luca Argentero protagonista di una bellissima sorpresa a C’è Posta per Te. Con Paolo Tenna ha creato "Myvisto" per incentivare le aziende a pubblicizzare i prodotti nei film.

03 marzo 2018 Francesca Pasquale

Luca Argentero a C’è Posta per Te

Luca Argentero è da sempre un sex symbol italiano nonché attore di indiscusso talento. Dopo aver raggiunto la notorietà con il Grande Fratello nel 2003, Luca Argentero si è dedicato alla sua più grande passione, la recitazione prendendo parte a ben ventiquattro film e cinque fiction per la televisione. Tuttavia Luca Argentero ha coltivato anche un’altra passione e il suo fiuto per gli affari. Si può definire infatti una sorta di business angel. Non solo ha spesso investito in piccole aziende aiutandole a crescere, ma insieme al regista Paolo Genovese, Paolo Tenna e al musicista e compositore Boosta ha fondato MyVisto. Si tratta si una nuova Masterclass dedicata ai talenti emergenti nel settore del videomaking e appunto denominata MyVisto Academy, che si prefigge di essere un percorso formativo per tutti i giovani più talentuosi. Intervistato da Repubblica, l’attore ha spiegato come è nata questa nuova idea: “La cosa che più mi piace fare nella vita è recitare. Tutto il resto è un'inclinazione naturale delle mie passioni. Di molte imprese che sostengo non parlo, perché non hanno bisogno della mia presenza mediatica. Però sì, mi capita di investire in piccole aziende, aiutandole a crescere. E per MyVisto mi espongo volentieri”.

LUCA ARGENTERO, LA NUOVA PASSIONE PER IL BUSINESS

Luca Argentero ha quindi spiegato come questa sorta di startup creata con Paolo Tenna sia utile anche per incentivare le aziende a pubblicare i prodotti inserendoli in film o programmi: “Ci siamo incontrati sul set. Abbiamo iniziato a riflettere su come per far dialogare aziende e video maker. Così è nato MyVisto, una piattaforma dove le aziende possono "sfidare" i creativi di ogni tipo a realizzare video virali che abbiano al centro i loro prodotti. il product placement nel cinema funziona e permette ai film di andare in sala. Noi vogliamo usarlo come strumento per dare una chance ai giovani talenti, che ormai con un cellulare o una fotocamera possono fare lavori ottimi. Abbiamo anche lanciato una "academy" per aiutarla a crescere, coinvolgendo una serie di professionisti del settore, da Paola Cortellesi a Boosta. MyVisto non è la prima, né l'unica, né la più strana iniziativa che sostengo. Sono un vecchio dottore di economia, mi piace puntare sulle idee. A volte sono mie, a volte di altri. Ma alla fine tutto si riconduce alla mia impossibilità di stare fermo. Non ho mai investito niente senza un buon business plan. I conti devono essere sempre alla base dell'idea di partenza. All'inizio si deve mettere in conto di perdere, perché occorre investire in infrastrutture, tecnologie, formazione. Per fortuna con MyVisto i numeri hanno iniziato a quadrare già dopo pochi mesi e pensiamo che il bello stia per arrivare, grazie alla nuova versione del sito appena lanciata”.

