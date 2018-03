Mimmo Candito è morto/ Il giornalista si è spento a 77 anni come "inviato sul fronte di guerra al cancro"

Mimmo Candito è morto e lascia il mondo del giornalistmo in lutto. L'inviato calabrese si è spento a 77 anni come "inviato sul fronte di guerra al cancro".

03 marzo 2018 Piera Scalise

Mimmo Candito è morto e un pezzo di giornalistmo con lui. A darne il triste annuncio qualche ora fa è stato il sito de La Stampa per il quale lo storico reporter e corrispondente di guerra lavorava da anni. Calabrese nel sangue, reggino per essere precisi, Mimmo Candito ha lasciato il Sud negli anni Sessanta per trasferirsi a Genova dove ha iniziato ufficialmente la sua carriera da giornalista scrivendo per cinema e cultura per Il Lavoro. Nel 1970 si sono aperte le porte de La Stampa per lui, lo stesso giornale dove ha portato a termine la sua lunga carriera, iniziando come inviato speciale e occupandosi di politica internazionale e, in particolare, come corrispondente di guerra dai teatri dei conflitti più sanguinari al mondo.

GIORNALISTA E NON SOLO

Negli occhi tanta storia, la verità che oggi è così difficile distinguere, Mimmo Candito ha raccontato delle barbarie in Medio Oriente, in Asia e in Africa, ma anche della guerra in Sud America, le guerre in Golfo e i bombardamenti in Kosovo, la storia degli ultimi 30 anni è passata dalla sua penna e oggi non è solo il giornalismo che piange la sua scomparsa ma anche tutti coloro che in lui hanno trovato una fonte di ispirazione, un esempio da seguire, lo stesso che l'ha portato sul fronte della guerra contro il cancro, l'ultimo che lo ha visto come protagonista. Mimmo Candito è morto oggi, 3 marzo, a 77 anni, proprio a causa di quel cancro che aveva già sconfitto oltre dieci fa e che si è ripresentato tre anni fa sconvolgendo nuovamente la sua vita la stessa che lui racconta nel suo libro del 2016 "55 vasche. Le guerre, il cancro e quella forza dentro". Mimmo Candito era anche presidente italiano di Reporter Senza Frontiere, docente di Linguaggio giornalisto all'Università degli Studi di Torino e direttore della rivista culturale L'indice dei libri del mese.

