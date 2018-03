Myriam Catania/ L'ex moglie di Luca Argentero è una mamma innamorata del figlio e del nuovo compagno

03 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Myriam Catania e Luca Argentero

Myriam Catania e Luca Argntero sono stati sposati per sette anni. L’attrice e doppiatrice, figlia di Rossella Izzo e nipote di Simona Izzo, ha sposato l’attore dopo cinque anni di fidanzamento. Il loro è stato un matrimonio d’amore, ma nel 2016 i due hanno annunciato la separazione. Nonostante entrambi si siano rifatti una vita, lui con l’attrice e modella Cristina Marino e lei con il pubblicitario francese Quentin Kammermann, sono ancora legati da un profondo affetto come ha sottolineato la stessa Myriam Catania. “Di sicuro non è un amico, ma ci vogliamo un gran bene. Siamo stati felici per molti anni ed è stata dura chiudere la nostra storia. Ma arriva un momento in cui si diventa altro e per non rovinare il bello che c’è stato bisogna confrontarsi e andare avanti”, ha detto l’attrice qualche tempo fa ai microfoni del settimanale Grazia. Dirsi addio dopo anni di vita insieme, dunque, non è stato affatto facile per Myriam Catania e Luca Argentero che, nonostante non siano più sposati, continuano a sentirsi anche se raramente. “I nostri partner non subiscono il nostro rapporto passato, ci mancherebbe. Io e Luca ci sentiamo raramente, ma sappiamo che ci saremo sempre l’uno per l’altra”, ha spiegato a Grazia l’ex moglie di Argentero.

MYRIAM CATANIA, LA NUOVA VITA DA MAMMA

Dopo la fine del suo matrimonio con Luca Argentero, Myriam Catania ha ritrovato l’amore accanto al pubblicitario francese Quentin Kammermann che l’ha resa mamma per la prima volta del piccolo Jacques, nato nel maggio 2017. “E’ nato di 4 chili, pieno di capelli, pesante… E’ il mio gigantone buono, buono” ha detto l’attrice a Vanity Fair. Myriam Catania, nata e cresciuta in una famiglia prevalentemente femminile, inizialmente era spaventata all’idea di diventare mamma di un maschietto che, però, oggi, è il suo grande amore. L’attrice continua anche a lavorare. Myriam Catania, infatti, è la protagonista del film “Anche senza di te” di Francesco Bonelli in cui recita accanto a Nicolas Vaporidis. Con la separazione, dunque, l’attrice ha detto definitivamente addio al passato ed oggi si gode la sua nuova vita di mamma, compagna innamorata e donna in carriera.

