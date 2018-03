NCIS LOS ANGELES 9/ Anticipazioni del 3 marzo 2018: Deeks dovrà lasciare la squadra?

NCIS - Los Angeles 9, anticipazioni del 3 marzo 2018, in prima Tv su Rai 2. Ogni membro della squadra dovrà fare i conti con il proprio futuro. Sam ha superato il lutto?

NCIS Los Angeles 9, in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS - LOS ANGELES 9, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 3 marzo 2018, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 9, in prima Tv assoluta. Sarà il 3°, dal titolo "Nuovi equilibri". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Callen (Chris O'Donnell) ritorna a casa e sente Anna (Bar Paly) litigare con qualcuno, ma scopre che si tratta solo di un videogames. La fidanzata infatti ha messo su una squadra con un gruppo di ragazzini, che ha cercato di convincere a saltare un giorno di scuola per poter completare la missione. Più tardi, l'agente segreto Dechamps (Marsha Thomason) chiede l'aiuto dell'NCIS e Anna perché scoprano la verità su chi gestisce il contrabbando di denaro sporco di Antonio Marca, un potente criminale della zona. I servizi segreti hanno prelevato infatti la figlia Lucila (Fernanda Andrade), credendo di fermare le operazioni, ma si sono imbattute in un nulla di fatto. Mosley (Nia Long) tra l'altro si è proposta come finto investitore per poter avvicinare Marca. Intanto, Hetty (Linda Hunt) incontra un certo Dang (Long Nguyen) e gli dà dei soldi perché l'accompagni da qualche parte. Callen e Anna invece si riuniscono con Tom Rhee (Steven Allerick), una vecchia conoscenza dell'agente dell'NCIS.

Deeks (Eric Christian Olsen) e Kensi (Daniela Ruah) si preoccupano invece di interrogare Lucila, che in apparenza sembra una donna innocua. Anna e Callen invece si preparano per fermare i due acquirenti di Marca, mentre Sam (LL Cool J) si unisce a Mosley per incontrare gli uomini del criminale grazie ad una missione sotto copertura. Mentre Sam colpisce il suo superiore con la propria recita, Kensi riceve delle esplicite avances da Lucila, che non intende rispondere comunque ad alcuna delle loro domande. Grazie alle ricerche di Anna, il team scopre che il negozio di vestiti in cui sono entrati in precedenza è usato come base d'appoggio da Marca per il riciclaggio di denaro. Deeks e Kensi invece iniziano a pensare alle parole usate da Lucila, che decidono di sfruttare a proprio vantaggio. Mentre Sam convince l'investitore a fidarsi di lui, Kensi realizza che la donna che stanno interrogando è in realtà la migliore amica d'infanzia e figlia della cameriera di famiglia.

ANTICIPAZIONI DEL 3 MARZO 2018, EPISODIO 3 "NUOVI EQUILIBRI"

Nel terzo episodio, la squadra deve confrontarsi con il futuro. Sam sembra aver trovato un modo tutto suo per elaborare il lutto dovuto alla morte di Michelle. Anche se il dolore nell'agente è forte, ha capito che deve considerare anche la presenza dei bambini nella sua vita. L'agente ha deciso inoltre di coinvolgerli in una cerimonia privata con le ceneri della moglie, scegliendo di spargerle mentre si trova a bordo della sua nuova barca. Deeks invece è sul punto di trasferirsi in un altro Dipartimento. Mosley infatti continua a stargli con il fiato sul collo e deve dimostrare di poter dare un valore al team per poter rimanere. Mosley comunque non sembra immune al sorriso di Deeks, anche se ha delle domande molto precise da porre all'agente sulla sua determinazione a far parte della squadra. Senza considerare che il protagonista toccherà ancora una volta l'argomento bambini con Kensi, rimasto in sospeso in seguito all'incidente dell'ex cecchino. Nel frattempo, la squadra indaga sull'omicidio di un ufficiale della Marina, collegato ad un gruppo di motociclisti. Presto si scoprirà che la vittima è collegata all'Intelligence cinese ed al furto di alcuni documenti che intendeva vendere al miglior offerente.

