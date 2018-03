Nicole Vergani/ Amici 17, lacrime e scontro con Rudy Zerbi: "Sui social non sei timida, ci prendi in giro?"

Rudy Zerbi affronta Nicole Vergani rea di parlare di timidezza e insicurezza ma solo sul palco visto che sui social sembra una modella. Si parlerà nella diretta di Amici 17 del duro scontro?

03 marzo 2018 Hedda Hopper

Nicole Vergani

Nicole Vergani continua ad avere una visibilità su cui non tutto il pubblico di Amici 17 sembra essere d'accordo. La cantante arranca un po' e alterna momenti di gloria ad alcune mancanze che difficilmente sfuggono ad un occhio attento e, in particolare, ai professori di Amici 17 che, però, confermano di vedere in lei un vissuto, qualcosa da ricordare, un graffio che lascia il segno, anche se a momenti alterni. Cosa fare per sopperire a tutto questo? Paola Turci continua a spingere per vederla finalmente venire fuori con tutto quello che ha ma ancora senza poco successo. L'inedito di Nicole non vola alto come quello dei suoi colleghi (soprattutto di Biondo, Carmen ed Einar) e anche in classe le cose non vanno meglio. Spesso è stata coinvolta in discussioni più o meno "profonde" soprattutto per via della sua accesa rivalità con Carmen, ma cosa succede quando arriva sul palco? Sembra spegnersi. Su questo sono tutti concordi, anche la stessa cantante che in settimana ha ammesso divento timida e impacciata quando salgo sul palco e questo per Paola Turci non è accettabile.

NICOLE VERGANI: LO SCONTRO CON RUDY ZERBI E LE LACRIME

E' possibile che un cantante sia timido? Sì, ma tra le mura di casa ma non sul palco, deve essere il contrario se davvero vuole fare questo mestiere. Nel pomeridiano di giovedì pomeriggio, Nicole si è ritrovata in studio proprio al cospetto di Paola Turci, Giusy Ferreri e Michele Bravi. I tre hanno preso d'assalto la cantante per invitarla a far venire fuori quello che ha, il suo essere donna senza accartocciarsi su di lei, stringere le spalle e incrociare le gambe quasi a volersi chiudere. Lei prende di punta i suggerimenti dei suoi insegnanti ma in quel momento arriva Rudy Zerbi con tanto di telefono in mano pronto ad attaccare la cantante: "Sui social non mi sembri poi così timida, anzi, ti mostri molto". Lei ammette di sentirsi bene con se stessa e di vedersi bella e per questo si lascia andare sui social ma sul palco tutto cambia. La cantante si scioglie in lacrima e Paola Turci va all'attacco: "Non puoi più nasconderti, mostraci Nicole". Lo farà davvero nella diretta di oggi? Clicca qui per vedere il video del momento.

