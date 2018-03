Nina Moric e il figlio Carlos/ "Spero che Fabrizio Corona ritorni ad essere un suo pilastro" (Verissimo)

Nina Moric apre le porte a Fabrizio Corona e si augura che possa stare vicino al figlio Carlos: Silvia Provvedi a Verissimo, soddisfatta delle parole della modella.

Nina Moric

Nina Moric spera che Fabrizio Corona possa approfittare della propria scarcerazione per ritornare ad essere quel padre affettuoso che si è sempre dimostrato per il figlio Carlos. Il ragazzo, oggi 16enne, è stato affidato da tempo alle cure della nonna paterna e la modella è costretta a vederlo solo ogni due settimane. Alcuni mesi fa, la Moric ha infatti puntato il dito contro l'ex suocera proprio per via dell'allontanamento forzato di Carlos, che le ha reso impossibile continuare a fare la mamma. Per questo si augura che la scarcerazione di Corona, avvenuta lo scorso 21 febbraio, possa permettere a padre e figlio di riallacciare il legame che hanno sempre avuto. Un augurio che viene condiviso anche da Silvia Provvedi, ospite di Silvia Toffanin e di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 3 marzo 2018. La fidanzata di Corona nutre infatti le stesse speranze della Moric, soprattutto perché tutto ciò potrebbe permettere alla famiglia allargata di vivere un nuovo periodo fatto di serenità e di pace. Nella sua intervista, la Provvedi ha infatti sottolineato di sperare che tutto si risolva per il meglio e che questa nuova possibilità possa rappresentare per tutti la nascita di un futuro sodalizio. La cantante si è dichiarata sollevata anche nel vedere che la Moric ha messo da parte l'astio che spesso l'ha spinta a puntare il dito contro Corona. Tutto questo potrebbe quindi essere un punto di partenza per il benessere di tutti i protagonisti di quest'oscura vicenda, soprattutto per Carlos Corona, di certo una delle vittime innocenti di quanto avvenuto al padre.

"Meglio con il padre", Nina Moric valuta di affidare Carlos all'ex re dei paparazzi

Nina Moric paga lo scotto di quella che definisce "una notte piena di bugie ed equivoci". Ed è proprio per questo che alla modella è stata tolta la possibilità di vivere con il figlio Carlos, oggi 16enne ed avuto dal suo rapporto con Fabrizio Corona. A causa di alcuni atti di autolesionismo, la Moric ha perso l'affidamento del ragazzo, che è stato affidato alle cure della nonna Gabriella Corona. Una donna che ai suoi occhi manipolerebbe il figlio a proprio vantaggio. L'ex suocera tra l'altro non le permetterebbe nemmeno di parlare con i professori della scuola del figlio, ha sottolineato in un'intervista al settimanale Chi. Ha cercato anche di trovare un punto d'incontro con la madre di Fabrizio Corona, "ma lei, mi creda, forse vuole da me solo conflitti". Ed è qui che agli occhi della Moric potrebbe giocare un ruolo significativo la ritrovata libertà dell'ex re dei paparazzi. Il padre di Carlos potrebbe influire in modo positivo nella crescita e quotidianità dell'adolescente, "e questo mi basta". Anche se questo vorrà dire per la Moric rinunciare al proprio benessere per mettere al primo posto quello del figlio, arrivando addirittura a pensare di affidare Carlos a Fabrizio Corona: "meglio suo padre con sua nonna", conclude. La modella del resto non ha mai nascosto i propri scontri con Gabriella Corona, che ha accusato più volte tramite le testate nazionali di averla privata del suo ruolo di madre. Ai suoi occhi avrebbe inoltre un'influenza negativa per il figlio, già fragile sia per quanto accaduto al padre sia per la malattia che la Moric ha reso nota lo scorso dicembre.

