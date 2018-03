ORNELLA VANONI/ Come riconoscere i veri talenti del giorno d’oggi (Verissimo)

Ornella Vanoni a Verissimo. Spazio per ripercorrere la sua vita ricordando i tempi dell’amore con Gino Paoli e il successo nell'ultimo Festival di Sanremo

03 marzo 2018 - agg. 03 marzo 2018, 9.45 Francesca Pasquale

Ornella Vanoni a L’Intervista

Dopo l’ospitata da Maurizio Costanzo a L’Intervista in cui ha ripercorso alcune tappe molto importanti della sua vita privata e della sua carriera, Ornella Vanoni è questo pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin. Occasione ancora una volta per parlare di lei e dei suoi impegni presenti e futuri che la vedono spesso in giro per firmare le copie del suo ultimo album Un pugno di stelle. Intervistata dal Secolo XIX Ornella Vanoni ha parlato sull’importanza di conoscere oggi i veri talenti e su come farlo al meglio: “I miei nipoti non ascoltano musica italiana. La maggioranza degli arrangiamenti sono molto copiati dagli americani e infatti sono livellati ormai, è molto difficile sentire un arrangiamento che ha qualcosa di nuovo, d'inventivo anche perché è stato fatto talmente tanto che forse inventare cose nuove non è facile. Oggi c'è la fortuna di avere le commistioni musicali, il jazz può diventare elettronico e questo è interessante”.

NEI SUOI RICORDI L’AMATO PADRE NINO

Ospite del salotto di Silvia Toffanin, Ornella Vanoni avrà la possibilità di raccontarsi nel corso di una lunga intervista, nella quale ripercorrerà i trionfi più importanti della sua carriera, l'amore e la vita privata. La cantante, reduce dal successo dell'ultima edizione dei Festival di Sanremo, è stata protagonista dell'ultime puntata de L'Intervista di Maurizio Costanzo, dove ha rivelato dettagli ancora inediti sulla sua vita sentimentale e sul senso di protezione che non sempre è riuscita a scatenare negli uomini: "Per sentirsi protetti bisogna anche lasciarsi proteggere, ho un carattere per cui mi pace, però non mi piace". Nei suoi ricordi anche suo padre Nino, che con un gesto estremo, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, l'ha salvata dal primo bombardamento di Milano. "Mi prese per la vita e mi tirò sul treno. Ho avuto questa sensazione come se fosse John Wayne e allora ho sempre pensato che gli uomini dovevano essere così, prenderti per la vita e portarti in salvo, invece non è proprio così". (Agg. di Fabiola Iuliano)

LE COLLABORAZIONI CON I GRANDI DELLA MUSICA

La sesta puntata del talk one to one di Maurizio Costanzo, L’intervista vede questa sera ospite la signora della musica e del teatro italiano, Ornella Vanoni. La cantante milanese giunta alle soglie del 62esimo anno di carriera, si racconta a Maurizio Costanzo in un faccia a faccia esclusivo. Secondo le anticipazioni Ornella Vanoni, infatti durante l’intervista a causa di racconti del passato e delle domande di Costanzo è visibilmente emozionata. In qualche modo però viene anche raccontata la storia, la cultura e lo spettacolo del nostro Paese di cui lei è una fervida rappresentante. 83 anni e non sentirli, questa è Ornella Vanoni. La sua straordinaria voce fa di lei una grande interprete che vanta di aver duettato e collaborato con la grande Mina, Gino Paoli, Pino Daniele, Claudio Baglioni, Lucio Dalla, Ivano Fossati, Lorenzo Jovanotti, George Benson, Herbie Hancock e Gerry Mulligan. Attualmente è nelle prime cinque posizioni di iTunes con il singolo presentato nell’ultimo Festival di Sanremo Imparare ad amarsi con cui ha cantato con Bungaro e Pacifico. Con il brano Ornella Vanoni si è piazzata al quinto posto vincendo anche il Premio Sergio Endrigo.

ORNELLA VANONI, L’AMORE CON GINO PAOLI E IL RICORDO DELL’ABORTO

Come anticipato, ospite a L’intervista Ornella Vanoni in qualche modo cede il passo alle emozioni e lo fa snocciolando la propria vita e ricordando i tempi della sua storia con il cantautore genovese, Gino Paoli: “Lui è un gatto. Non so, non lo vedevo per tre giorni, poi scendevo ed era seduto sui gradini del portone. Il suo primo figlio era il mio ma poi l’ho perso… Cos’ho pensato quando Gino ha tentato il suicidio? Non ho pensato a niente perché non ne sapevo esattamente i motivi…mi ricordo che sono andata a trovarlo di notte lui era pieno di ossigeno, sono entrata e lui continuava a ridere… Mi guardava e mi tirava i capelli”. Spazio a questo punto dell’Intervista per ricordare un episodio molto spiacevole della sua giovinezza. A Maurizio Costanzo che l’incalza circa l’interruzione di gravidanza, dolore profondissimo che la Vanoni ha provato da giovanissima, la cantante spiega: “Non è che io ho deciso, io stavo con questo ragazzo svizzero sono rimasta incinta e lui il bambino non lo voleva... io ero molto insicura e ho abortito ma non avrei voluto farlo”.

ORNELLA VANONI: “HO SPESSO GIOCATO CON LA MIA SENSUALITÀ”

Ai microfoni di Maurizio Costanzo, Ornella Vanoni parla anche del rapporto con i suoi nipoti definendoli gli amori della sua vita. Così quando Costanzo la provoca chiedendole come mai parli dei suoi nipoti come mai fatto prima e come mai aveva parlato dei suoi amori, Ornella Vanoni stando al gioco risponde: “Beh, mentre gli amori sono complicati, l’amore che tu provi per figli e i nipoti è un amore fatto di serenità”. Momento a questo punto da dedicare all’amore con Maurizio Costanzo che chiede alla cantante se ricordi il suo primo bacio: “Sì, lo ricordo. Era un figo spaziale, l’ho rivisto adesso, è invecchiato ma è bellissimo. Avevo capito tutto già allora”. Rispetto al fatto di considerarsi o meno un tipo sensuale e se c’è stato un momento della sua vita in cui davvero lo ha capito, Ornella Vanoni replica così: “Sì, l’ho capito abbastanza presto. E sì, certo, ci ho giocato”.

