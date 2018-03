OSCAR 2018/ Luca Guadagnino con "Chiamami col tuo nome":"Spero di riuscire a dormire..."

Oscar 2018: Luca Guadagnino rappresenta l'Italia del cinema in corsa per ben 4 statuette con il film "Chiamami col tuo nome". Alla vigilia ammette che non sarà una notte facile...

Luca Guadagnino

Mancano ormai poche ore alla Notte degli Oscar 2018 e quest'anno l'Italia sembra avere tutte le carte in regola per dire la sua da protagonista. Grandi speranze sono riposte infatti su Luca Guadagnino, il regista che con il film "Chiamami col tuo nome" è in lizza per le statuette collegate a quattro premi Oscar:Miglior film, Miglior attore protagonista, Miglior sceneggiatura non originale e Miglior canzone. Ma come vive la vigilia il diretto interessato, l'uomo che può portare un Paese alla ribalta? Intervistato a margine del Los Angeles, Italia - Film Fashion and Art Fest, Guadagnino come riporta l'Ansa ha dichiarato:"Sono tranquillo, contento, stanco, felice di incontrare le tantissime persone che ho conosciuto in questa ultima annata per me incredibile e domani spero di riuscire a dormire". Glielo auguriamo pure noi, un sonno ristoratore prima di una grande notte di festeggiamenti...

IL PRONOSTICO DI GUADAGNINO

Ma Luca Guadagnino, il regista di Call me by your name che da italiani speriamo venga premiato nell'ormai prossima Notte degli Oscar, ha fornito anche il suo personale pronostico sull'assegnazione delle statuette. Ecco cos'ha detto a Los Angeles, come riporta l'Ansa:"Il mio preferito è Il Filo Nascosto di Paul Thomas Anderson, ma penso che vincerà La Forma dell'Acqua anche se non sottovaluterei Get Out - Scappa, potrebbe sorprendere tutti". Comunque vada la 90esima cerimonia degli Oscar, Luca Guadagnino può ritenersi soddisfatto. Tanto la critica quanto il pubblico hanno dimostrato di aver profondamente apprezzato il suo lavoro:"La cosa più sorprendente è stata la grande ondata emotiva che il film ha ricevuto e le bellissime lettere che mi hanno scritto a centinaia".

