Oscar 2018, pronostici e news/ "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" il film favorito

Premiazione Oscar 2018, tutte le informazioni utili sulla cerimonia. "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" è il film favorito, ma attenzione a "La forma dell'Acqua"

03 marzo 2018 Valentina Gambino

Oscar 2018

Ormai si è arrivati al momento della verità, e tutti i cinefili vogliono sapere quale può essere il film che sbancherà l'edizione 2018 dei premi Oscar. Secondo gli esperti, a partire in pole position è "Tre manifesti a Ebbing, Missouri", che potrebbe aggiudicarsi l'ambita statuetta di miglior film. In termini di nomination, il film di Martin McDonagh ne ha ricevute sette, contro le tredici ottenute da "La forma dell'acqua" di Guillermo del Toro, che potrebbe dunque essere il film a ricevere più Oscar nella magica notte di Los Angeles. Per il capolavoro di guerra diretto da Christopher Nolan, "Dunkirk", sono invece state assegnate otto nomination, e potrebbe trattarsi davvero della pellicola in grado di far saltare il banco. Ad ogni modo, l'attesa sarà sempre più breve e presto si scoprirà se saranno i film favoriti ad aggiudicarsi le statuette, o se ci sarà qualche clamorosa sorpresa. (agg. di Fabio Belli)

Le orogini della statuetta

È tutto pronto per gli Oscar 2018. Cosa sappiamo di questo ambito premio? Siete sicuri di essere a conoscenza di tutte le informazioni che vi servono? La giuria ha votato così come i premi sono stati assegnati a questo punto quindi, non ci resta che scoprire chi ha vinto e riceverà le famose statuette d’oro. La cerimonia di premiazione prenderà il via il prossimo 4 marzo, aprendo i battenti della 90esima edizione dal Dolby Theatre di Hollywood. Dopo essere stata fondata nel 1927, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences organizza una cena al Crystal Ballroom del Biltmore Hotel, al centro di Los Angeles, per stabilire i suoi obiettivi. "Tra le cose discusse quella notte - si legge sul sito degli Oscar - anche il modo migliore per onorare il cinema e incoraggiare l'eccellenza in tutti gli aspetti della produzione cinematografica". Successivamente, si sceglie quindi di mettere in piedi un premio con cadenza annuale. All'art director della MGM, Cedric Gibbons, il compito di progettare la statuetta: un cavaliere in piedi su una bobina di pellicola cinematografica con una spada tra le mani. George Stanley viene incaricato di far nascere il premio più conosciuto e ambito al mondo.

Quanto pesa l’Oscar? Tutte le info utili

Ma quanto pesa l’ambita statuetta ricoperta d’oro? Bene, siamo in grado di svelarvi che dal progetto originale, le dimensioni sono state modificate una sola volta, nel 1945, quando viene adottato lo standard attuale: alto circa 35 centimetri, il premio Oscar pesa grossomodo 3 kg e 800 grammi. Le statuette sono interamente realizzate in bronzo massiccio e placcate in oro 24 carati. Per quale motivo il premio si chiama in questo modo? Ufficialmente 'Academy Award of Merit', tutto il mondo lo conosce con il suo soprannome: Oscar. In base a ciò che si racconta, dopo aver visto il premio per la prima volta, la bibliotecaria dell'Academy di quel tempo, Margaret Herrick, dopo averci riflettuto per qualche minuto, ha poi esclamato: "Assomiglia a mio zio Oscar". In Italia la diretta del red carpet e la consegna degli Oscar verrà mandata in onda da Sky Cinema Oscar HD e in chiaro su Tv8 dalle 22.50, nella notte tra domenica 4 marzo e lunedì 5 marzo. Come per lo scorso anno, l’evento sarà interamente gestito dal comico Jimmy Kimmel.

© Riproduzione Riservata.