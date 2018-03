POIROT: SE MORISSE MIO MARITO/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 3 marzo 2018)

Poirot: Se morisse mio marito, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 3 marzo 2018. Nel cast: David Suchet ed Helen Grace, alla regia Brian Farnham. Il dettaglio della trama.

03 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST DAVID SUCHET

Oggi, sabato 3 marzo 2018, alle ore 16.40 il pomeriggio di Rete 4 si tinge di giallo grazie alla programmazione del film televisivo Poirot: Se morisse mio marito, tratto dal romanzo originale 'Lord Edgware Dies ', scritto nel 1933 dalla regina assoluta del giallo, Agatha Christie. Il romanzo è il settimo in assoluto che vede il piccolo detective belga dalle rotelline ben oliate, Hercule Poirot, come protagonista del caso da risolvere, un libro non tra i maggiori ma a torto, la trama è avvincente tra le pagine così come sullo schermo televisivo. Per questa avventura nel mondo del delitto la produzione ha scelto un regista britannico amato per le sue collaborazioni in alcune serie televisive note al pubblico di Sua Maestà, mr. Brian Farnham. Tra le serie in cui Farnham ha posto la sua firma ricordiamo 'Rosemary & Thyme', 'Bugs - Le Spie Senza Volto' e 'Night & Day', un trittico che ha appassionato a lungo gli spettatori dei canali digitali britannici. Nel cast, accanto all'inossidabile Mr. Hercule Poirot, anche se lui preferirebbe essere chiamato da buon belga francofono monsieur, interpretato da David Suchet, l'eterno e fedele amico Arthur Hastings è ancora una volta interpretato da Hugh Fraser. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

POIROT: SE MORISSE MIO MARITO, LA TRAMA DEL FILM

La vicenda è classica e tipica del repertorio giallo 'Christie'. La bella ereditiera Jane Wilkinson (Helen Grace), invita presso la sua lussuosa villa il piccolo detective bega per chiedere di aiutarla nella sua richiesta, costantemente rifiutata, di divorzio dal marito, un vecchio nobile e gentiluomo di campagna, Lord Edgware (John Castle), il quale non concepisce la fine di un'unione siglata davanti a Dio. Per Lord Edgware vale la frase 'finché morte non vi separi' e proprio la signora con la falce deve avere udito la contesa legale e s'affaccia alle finestre della villa del nobile. Nella stessa notte in cui Lord Edgware rivela al detective di avere già acconsentito alla prosecuzione del divorzio, e conseguentemente avere già firmato i relativi documenti, il suo corpo viene trovato senza vita. In precedenza la bella ereditiera aveva però riferito a Poirot di non avere mai ricevuto nessuna missiva di conferma della firma avvenuta, dell'accettazione della separazione legale, l'omicidio incombe quindi come una scura cappa nella quale la maggior indiziata è proprio la ricca vedova. Cosa è successo quella notte? Chi in quella cena ha trovato il pretesto per allontanarsi e uccidere il nobile? La povera Jane Wilkinson dimostrerà la sua innocenza o saranno le prove scoperte dalle 'celluline grigie' del detective ad incastrarla definitivamente?

