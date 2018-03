ROUL BOVA / “Al matrimonio si dovrebbe giungere in età matura” (Verissimo)

Roul Bova a Verissimo. Sold out il suo spettacolo a teatro Due in cui recita al fianco di Chiara Francini. Una coppia giunta alla soglia della convivenza si interroga sul futuro.

03 marzo 2018 Francesca Pasquale

Roul Bova protagonista insieme a Chiara Francini del nuovo spettacolo teatrale diretto da Luca Miniero, Due. L’attore torna sul palcoscenico teatrale dopo venti anni dedicati al cinema e alla televisione e lo fa in grande stile con uno spettacolo che fa registrare numerosi sold out. Come ha spiegato Luca Maniero si tratta di un affresco dell'universo maschile e femminile in quanto si interroga sul senso profondo delle relazioni alla prova del tempo. Raoul Bova interpreta Marco, mentre Chiara Francini veste i panni di Paola. I due fanno coppia da molti anni e si trovano oggi alla soglia della convivenza. Lui è alle prese con il montaggio di un letto mentre Paola si pone tutta una serie di domande sul loro futuro di coppia, come saranno quindi fra venti anni e se saranno ancora in grado di amarsi. Mentre però Paola è una donna nuova, in qualche modo in bilico tra modernità e tradizione e non ha alcuna paura di farsi anche le domande più scomode con l’obiettivo di realizzarsi nel matrimonio, Marco non riesce in alcun modo a rispondere alle domande della compagna e così insieme iniziano a scandagliare le loro mille paure e lo loro incertezze.

ROUL BOVA, LO SPETTACOLO ‘DUE’ SPECCHIO DELL’UNIVERSO MASCHILE E FEMMINILE

Roul Bova ai microfoni di Tgcom ha spiegato il senso profondo del loro spettacolo: “Questo è uno spettacolo divertente e nello stesso tempo uno specchio dell’universo maschile e femminile. Noi non diamo risposte ai grandi quesiti sull’amore, perché non ci sono risposte. L’unico suggerimento che possiamo dare è cercare di non idealizzare il proprio compagno o compagna, o il proprio rapporto. È più saggio accettare la singolarità della persona che si ama e non l'idea che si ha di lei. Inoltre di fronte alle insistenti voci di un prossimo matrimonio tra l’attore e la sua compagna Rocio Munoz Morale, Roul Bova parlando di questo suo spettacolo ha avuto anche modo di dire la sua opinione circa i matrimoni: “La mia idea, coltivata in questi anni, è che forse al matrimonio si dovrebbe giungere in età matura, quando si ha più consapevolezza di ciò che comporta, quando si è più disposti a fare delle rinunce. Ma soprattutto quando si è più strutturati, cresciuti, per non scaricare sull'altro le proprie inquietudini. In una coppia che funziona bisogna essere uno più uno. Le incertezze bisogna risolverle da soli: perché una coppia sia formata da due persone, queste non possono essere entità incomplete, o la somma, ovvero due, non torna".

