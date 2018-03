Rita Dalla Chiesa/ "Dopo l'amore per Fabrizio Frizzi il mio cuore ha smesso di battere"

Rita Dalla Chiesa debutta alla conduzione di Italiani ieri e oggi in seconda serata su Rete4 per otto appuntamenti. Roberto Olla, Turchese Baracchi e Maurizio Costanzo tra le presenze fisse

03 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Rita Dalla Chiesa su Rete4 con Italiani ieri e oggi

Rita Dalla Chiesa, torna in tv, dal prossimo 12 marzo, in seconda serata, su Rete 4, con Italiani ieri e oggi, un talk show, in otto puntate, scritto da Maurizio Cosstanzo, sui cambiamenti della nostra società, dal dopoguerra ad oggi, con ospiti, filmati e approfondimenti su diversi ambiti: dallo sport, alla politica, passando per il cinema, la musica e lo sport. Con lei, in studio, Turchese Baracchi, ex opinionista di Forum e lo storico Roberto Olla mentre il giornalista/autore, a fine programma, avrà un minuto per raccontare un suo ricordo molto personale. Come confessato, al settimanale Spy, in edicola questa settimana, le emozioni sono molteplici: "Non è facile tornare a casa, la casa che per me rappresenta il Centro Palatino. Registrare lì, in mezzo a tutti i tecnici che conosci da una vita, è emozionante. Con Maurizio Costanzo che, dalla saletta dietro, controlla quello che succede in studio. E se da una parte sento e approfitto di tutto il privilegio di cui gode, dall'altra mi domando: sarò all'altezza delle sue aspetttive?". Tra l'altro, avendo ormai registrato tutte le puntate, aggiustamenti, non se ne possono fare più. Insomma, dopo tanti anni, c'è ancora adrenalina e quel pensiero recondito: e se andasse male? Non sono mai sicura in fondo delle mie cose".

FABRIZIO FRIZZI COME STA? IL RACCONTO DI RITA DALLA CHIESA

Rita Dalla Chiesa, ancora una volta, tornare a parlare di Fabrizio Frizzi (con cui ha lavorato, per l'ultima volta in Rai, come co-conduttrice, a La Posta del cuore) che, dopo un periodo di difficoltà per problemi di salute, è tornato, con successo, alla guida de L'Eredità, il quiz del preserale che accompagna gli italiani fino al Tg1 delle 20: "Sta meglio, ci mandiamo messaggi e ci sentiamo. So che sta combattendo la sua battaglia con sua moglie Carlotta che è una donna molto in gamba, e anche grazie all'amore che ha per il lavoro, che è la sua vita. Da quando ha ricominciato a lavorare è tornato il Fabrizio che ho sempre conosciuto". La popolare e amatissima conduttrice non ha trovato un nuovo amore: "Dopo Fabrizio ho avuto delle storie, ma nel tempo ho imparato anche molto a star da sola. Non è che si stia bene, tutti hanno bisogno la sera di trovare qualcuno a casa che ti ascolti, con cui ridere o guardare un film. E nei periodi di buio nero mi sono ritrovata sola in camera con gli occhi sul soffitto a chiedere anche aiuto a mia mamma e mio papà, Una persona vicina mi avrebbe dato un po' di serenità in più ma alla fine ce l'ho fatta anche da sola". La presentatrice ha raccontato anche di ricevere molte proposte da alcuni corteggiatori sui social. Cancella, però, immediatamente il contatto perché preferisce i rapporti faccia a faccia. Al momento, però, non è intenzionata ad aprire il proprio cuore ad un nuovo spasimante.

