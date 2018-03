SHINING/ Su Iris il film con Jack Nicholson e Shelley Duvall (oggi, 17 febbraio 2018)

Shining, il film in onda su Iris oggi, sabato 3 marzo 2018. Nel cast: Jack Nicholson, Shelley Duvall e Danny Loloyd, alla regia Stanley Kubrick. La trama del film nel dettaglio.

03 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST JACK NICHOLSON

Una pellicola dove la voce di Giancarlo Giannini, doppiatore di Jack Nicholson, tornerà carica di cinismo folle ed omicida nella classica frase 'Wendy, sono tornato!'. Ebbene sì, l'Overlook Hotel è pronto ad aprire ancora una volta il suo portone alla famiglia più massacrata della storia del cinema, i Torrance, e Jack, Wendy e Danny, sono ancora una volta pronti a farvi rimanere incatenati sulle poltrone con l'ennesima proposta di Shining, in onda su Iris oggi, sabato 3 marzo 2018, alle ore 23.30. Che altro si può dire di questo film che ha riposto la fama di Stanley Kubrick definitivamente nell'olimpo dei registi cinematografici? Kubrick proveniva comunque da film di successo come 'Il Dottor Stranamore - Ovvero: Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba' o 'Il bacio dell'assassino', ma 'Shining' è altra cosa, è forse il film che tutt'oggi ha reso maggiormente giustizia al genio narrativo di Stephen King, complice proprio l'interpretazione magistrale del suo protagonista, alla fine One-man show della pellicola, Jack Nicholson. Al suo fianco, nel ruolo di Wendy, la terrorizzata moglie, l'attrice Shelley Duvall, pochi altri film di successo dopo 'Shining', tra i quali ricordiamo 'Roxanne' al fianco di Steve Martin e Deryl Hannah, oltre ad innumerevoli commedie brillanti ma di poco successo. Per la Duvall anche televisione in diverse serie come 'Cannon', 'Baretta' e tante altre e per il mondo del pubblico cinematografico sarà sempre e comunque Wendy. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SHINING, LA TRAMA DEL FILM

Jack Torrance è uno scrittore e insegnante alcolizzato e fallito alla ricerca di un lavoro che gli consenta di poter scrivere e guadagnare soldi per la famiglia allo stesso tempo. L'occasione si presenta quando ottiene il posto di guardiano invernale dell'hotel di lusso Overlook Hotel, nelle montagne del Colorado, stazione climatica estiva, isolato da metri di neve durante l'inverno. Raggiunge l'hotel in autunno, proprio il giorno in cui gli ultimi clienti e maestranze lasciano la struttura per la chiusura ed incontra il cuoco di colore Dick Hallorann (l'attorre Scatman Crothers) il quale si accorge, perché lui stesso ne è segretamente provvisto, che il piccolo Danny ha un dono, la luccicanza, lo shining, cioè un'aura particolare che gli consente di prevedere il futuro. Dick sa che l'hotel è infestato dai fantasmi di una vecchia strage folle, fantasmi che si aggirano proprio durante gli isolamenti per l'inverno e mette di ciò al corrente Jack del fatto che molti guardiani sono impazziti, che altri prima di lui hanno massacrato la famiglia in seguito a follia ma Jack non sente. L'hotel l'ha già rapito mentalmente ... Confida allora al piccolo Danny di porre attenzione al papà, di chiamarlo con lo shining se dovesse capitare la necessità, dopodiché lascia la famiglia Torrance da sola, con decine di fantasmi che non tarderanno a manifestarsi. Da lì l'apoteosi della follia del padre per un crescendo di tensione e sangue.

