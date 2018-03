Salvatore Esposito, "Puoi baciare lo sposo"/ Da credente vorrei che i gay potessero sposarsi in Chiesa

Salvatore Esposito, ospite questo pomeriggio nel format di Canale 5, parla del proprio film "Puoi baciare lo sposo" uscito lo scorso 1 marzo nelle sale cinematografiche.

03 marzo 2018 Francesca Pasquale

Salvatore Esposito ospite a Verissimo

L’attore napoletano Salvatore Esposito diventato famoso agli occhi del grande pubblico per l’interpretazione nella serie cult Gomorra nei panni di Genny Savastano, questo pomeriggio è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Non si parlerà soltanto della serie seguita praticamente in tutto il Mondo ma anche e soprattutto del film di Alessandro Genovesi, Puoi baciare lo sposo. Una pellicola della quale Esposito è il principale protagonista assieme a Cristiano Caccamo (l’interprete di Giovanni nell’undicesima stagione di Don Matteo), Diego Abatantuono e Monica Guerritore e che è uscito nelle sale cinematografiche lo scorso giovedì 1 maggio ottenendo ottimi commenti sui social da parte del pubblico che è andato a vederlo. È la storia di una coppia omosessuale italiana trapiantata a Berlino che ad un certo punto decide di fare il grande passo. Tuttavia prima di sposarsi decidono di andare a conoscere i genitori del personaggio interpretato da Antonio nel Sud del Paese, affrontando le reticenze varie della gente e di un padre per nulla preparato a questo genere di situazioni. Una commedia divertente che affronta una tematica quanto mai attuale.

SALVATORE ESPOSITO, “DOVREBBE ESSERE CONSENTITO IL MATRIMONIO IN CHIESA PER I GAY”

Salvatore Esposito in una recente intervista rilasciata a Style Magazine, ha parlato del film e di come in un mondo ‘normale’ avrebbe dovuto creargli maggiori problemi l’interpretazione nei panni di un killer sanguinario (il riferimento è a Gomorra) piuttosto che incarnare un ragazzo che lotta per una storia d’amore. Ecco alcuni passaggi dell’intervista rilasciata da Esposito nel quale fa un cenno anche alla trama dello stesso film: “In un mondo normale avrebbe dovuto crearmi problemi diventare un killer pazzo e senza scrupoli, non certo un giovane che vive una storia d’amore.. La storia è molto moderna perché racconta uno dei crucci dell’Italia di oggi, senza stereotipi né pregiudizi. Sono credente e quando ho letto la sceneggiatura mi sono chiesto come sia possibile che, nonostante le aperture di Papa Francesco, le coppie dello stesso sesso non possano ancora adottare e sposarsi con rito religioso. In questo momento storico c’è una tale libertà, un tale avanzamento tecnologico, eppure su certe cose sembra di stare nel Medioevo”.

