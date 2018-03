Silvia Provvedi/ La fidanzata di Fabrizio Corona, fra paure e speranze che sia tutto risolto (Verissimo)

Silvia Provvedi è felice di poter avere al proprio fianco Fabrizio Corona. La cantante parla delle sue emozioni a Verissimo, dalle paure alle speranze fino a Nina Moric.

Silvia Provvedi - Fabrizio Corona

Silvia Provvedi può finalmente tirare un sospiro di sollievo: il fidanzato Fabrizio Corona ha lasciato il carcere lo scorso 21 febbraio. L'ex re dei paparazzi ha trascorsi 16 mesi dietro le sbarre ed ora è sottoposto a regole rigide che prevedono anche il supporto di una comunità di recupero. Silvia Provvedi tuttavia teme che possa commettere ancora gli stessi errori e violare alcune delle norme che gli sono state imposte dai giudici. Fabrizio Corona deve infatti uscire di casa alle 8 del mattino e rientrare solo dieci ore più tardi, dopo aver svolto le dovute attività previste dal centro di recupero. Una di queste regole riguarda anche il divieto di pubblicare video sui social. Un'imposizione che Corona ha disatteso alcuni giorni fa, pubblicando un video su Instagram in cui celebra la propria libertà. Questo pomeriggio, sabato 3 marzo 2018, Silvia Provvedi sarà invece ospite di Verissimo e parlerà in esclusiva delle sue particolari emozioni legate a quanto vissuto in modo diretto ed indiretto. L'arresto di Corona ha infatti avuto delle ripercussioni anche nella vita della fidanzata, che comunque non ha mai voluto abbandonarlo. Il loro amore è forte, sottolinea nell'intervista a Silvia Toffanin, mentre i timori della donna riguardano ben altro. Fra gli altri anche la possibilità che Corona, appunto, possa commettere nuovi errori ed essere costretto a ritornare in carcere.

Paura per Fabrizio Corona, a causa dei finti amici che lo hanno già portato verso il baratro

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, una coppia che negli anni è riuscita a rimanere intatta anche di fronte alle vicende legali dell'ex re dei paparazzi. E questo non senza sperare che la loro storia d'amore duri per sempre, grazie a quella forza che entrambi hanno già dimostrato e che ha permesso alla coppia di non essere scalfita dalle ultime vicende. La Provvedi non nega la possibilità che un giorno il loro rapporto possa evolversi in qualcosa di diverso da quello sentimentale, anche se è certa che il loro legame non si potrà spezzare mai. La fidanzata di Corona si è anche espressa nella sua lunga intervista a Verissimo sulle parole dette da Nina Moric pochi giorni fa e riportate da Il Corriere della Sera. La modella infatti si augura che l'ex paparazzo possa prendersi finalmente cura del figlio, adesso affidato alla nonna paterna. Una richiesta che la Provvedi vede di buon occhi e che si augura possa diventare trampolino di lancio verso un futuro rapporto pacifico fra tutti i diretti interessati. Impossibile per la cantante non essere felice di aver potuto riabbracciare Corona dopo 16 mesi di detenzione: la sua libertà corrisponde a quella della coppia ed ora possono guardare avanti. Anche se nell'ombra rimangono gli stessi timori: la possibilità che l'ex paparazzo possa subire le influenze e le manipolazioni di coloro che agli occhi della Provvedi sono "amici non amici" e che hanno causato la sua rovina. Le speranze dell'artista riguardano infatti che Corona possa condurre una vita regolare, "perché io ho voglia di pace ed è contro il mio volere che ritorni a patire qualche pena".

