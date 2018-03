Tiziana Rivale/ Con "Sarà quel che sarà" entra nella storia della musica italiana (Sabato Italiano)

Tiziana Rivale è una delle voci femminili di primo piano degli anni Ottanta, grazie alla sua vittoria al Festival di Sanremo. Oggi ospite di Sabato Italiano su Rai 1.

Tiziana Rivale

Tiziana Rivale ha contribuito di certo a rendere grande la musica italiana, ma l'anno in cui ha vinto il Festival di Sanremo era sconosciuta agli occhi di molti italiani. E' infatti il 1983 quando la cantante di Gaeta interpreta per la prima volta sul palco dell'Ariston "Sarà quel che sarà", un brano destinato ad entrare nella storia del repertorio musicale del nostro Paese. La Rivale entra quindi di diritto a far parte di quella nutrita rete di artisti che segneranno la storia della nostra musica, anche se attirerà subito più di qualche polemica. Il suo brano sanremese viene infatti subito associato ad un'altra canzone dello scenario internazionale, Up Where We Belong, che appena l'anno prima è stato interpretato da Joe Cocker in coppia con Jennifer Warner. Ironia della sorte, il testo di Cocker riceverà l'Oscar in madre patria come Miglior Canzone Originale proprio mentre la Rivale salira sul palco di Sanremo. Oggi, 3 marzo 2018, Tiziana Rivale sarà inoltre ospite di Sabato Italiano su Rai 1, il programma diretto da Eleonora Daniele. L'artista interverrà infatti in qualità di icona del Festival di Sanremo e ripercorrerà quegli anni così fatidici. Alcune settimane fa, l'artista è intervenuta inoltre in diretta all'evento collaterale dell'ultima edizione di Sanremo per congratularsi con la cantante Raffaella Garrone, uno dei membri del Coro degli adulti del Music Style Group. La Rivale tra l'altro è ritornata in vista la scorsa estate grazie al rilascio del suo doppio cd, una raccolta con una ristampa del suo lp Contatto dell'86 e un cd delle sue hit in cui sono presenti i due inediti Più forte e La busta.

UNA DISCOGRAFIA PIENA DI SUCCESSI, FRA ROCK E TOUR MONDIALI

Nata a Gaeta nell'agosto del 1960, Tiziana Rivale entra a far parte del mondo della musica ad appena 11 anni e si dirige subito verso la musica blues. Vince diverse gare canore in giovane età e si affianca alla Rockollection, una band rock di quegli anni, con cui inizia ad esibirsi in diverse discoteche europee e del Nord Italia. In quel periodo si unisce inoltre a Gino Bramieri per un tour che unisce la musica alla comicità e che le permette di salire sui palchi italiani per tre stagioni consecutive. Il suo primo 45 giri viene pubblicato invece nell'81, con lo pseudonimo di Tiziana Ciao e dal titolo Addio Beatles / Meglio Charlot. Due anni più tardi intraprende la carriera di solista e vince l'edizione del Festival di Sanremo con il brano Sarà quel che sarà, che le apre le porte del successo. Nel periodo successivo è impegnata infatti in tour mondiali che la portano in Paesi come Russia, Ungheria, Romania, Canada e molti altri. Nell'86 pubblica Contatto, il suo nuovo album, e partecipa allo stesso tempo a diversi programmi televisivi, fra cui Bella d'estate con Walter Chiari che la vedrà fra gli ospiti fissi per nove puntate. Dopo quattro anni vissuti a Los Angeles, la Rivale pubblica Con tutto l'amore che c'è, l'album che viene presentato dal singolo E' finita qui, ed in cui vengono raccolte anche cover di brani come Diamante di Zucchero e Ancora tu di Lucio Battisti. Gli anni 2000 la vedono inoltre particolarmente attiva, sia dal punto di vista televisivo ed a partecipazioni in programmi come Storie d'amore e MilleVoci, quest'ultimo diretto da Gianni Turco, sia dal punto di vista musicale. Pubblica infatti diversi singoli e album, fra cui True nel 2011 e Babylon 2015 quattro anni più tardi.

© Riproduzione Riservata.