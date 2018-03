U-BOOT 96/ Su Rai Movie il film con Jurgen Prochnow (oggi, 3 marzo 2018)

U-Boot 96, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 3 marzo 2018. Nel cast: Jurgen Prochnow e Herbert Gronemeyer, alla regia Wolfgang Petersen. La trama del film nel dettaglio.

03 marzo 2018

Il film di guerra in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JURGEN PROCHNOW

Il film U-Boot 96 va in onda su Rai Movie oggi, sabato 3 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola di guerra che è stata diretta nel 1981 da Wolfgang Petersen (Troy, La storia infinita, La tempesta perfetta) ed interpretata da Jurgen Prochnow (Dune, Il codice Da Vinci, Il seme della follia), Herbert Gronemeyer (La spia - A most wanted man, The american, Sinfonia di primavera) e Klaus Wennemann (Out of order - Fuori servizio, Un caso per Schwarz, La forza dei sentimenti). Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Lothar-Günther Buchheim, pubblicato nel 1973. Fra i consulenti alla regia del film, c'è anche Heinrich Lehmann-Willenbrock, comandante del vero U-Boot 96 durante la Seconda Guerra Mondiale. Del film esistono diverse versioni, molto differenti per lunghezza. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

U-BOOT 96, LA TRAMA DEL FILM

Ottobre 1941. Il tenente Werner (Herbert Gronemeyer) prende servizio sul sommergibile U-Boot 96 come corrispondente di guerra. L'imbarcazione è comandata da un ufficiale soprannominato Der Alte (Jurgen Prochnow). Werner comincia così a conoscere la vita dei militari di servizio sul sottomarino. Lì la vita bellica è costituita principalmente da lunghissime e snervanti attese e battaglie simulate. I membri dell'equipaggio affrontano la lunga attesa come possono, visto che sono imprigionati all'interno del sottomarino. Per molti giorni l'U-Boot 96 vaga nei mari senza avvistare nessuna nave nemica, quando giunge la segnalazione di un vascello militare da abbattere a 10 ore di navigazione. Il sottomarino modifica quindi la propria rotta e si lancia all'inseguimento. Quando arriva nella zona della segnalazione però una fitta nebbia impedisce completamente la visibilità in superficie. La battaglia sembra definitivamente sfumata, quando l'U-Boot viene attaccato da un cacciatorpediniere inglese. Il sottomarino viene danneggiato da alcune bombe di profondità, ma riesce a sfuggire. Il morale degli uomini a bordo intanto continua a peggiorare. Intrappolati in un gigantesco tubo sott'acqua, non hanno nient'altro da fare che cantare canzonette della Prima Guerra Mondiale e attendere qualche evento.

