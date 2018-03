Uomini e Donne/ Anticipazioni, scelta e nuovo tronista: Jeremias Rodriguez avvistato! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Scelta e nuovo tronista in arrivo: Nicolò Brigante a Roma per registrare, Jeremias Rodriguez avvistato ancora negli studi di Canale 5

03 marzo 2018 Anna Montesano

È prevista per domenica 4 marzo, salvo spostamenti, la nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Registrazione che questa settimana si fa attendere, forse perchè ricca di novità. Segnalazioni e avvistamenti quelli delle ultime ore che fanno ben sperare che ci sia non solo una scelta imminente ma anche l'arrivo di un nuovo tronista. Maria De Filippi è pronta a sfoderare un nuovo asso nella manica, portando sul trono Jeremias Rodriguez. Ebbene sì, le voci, sempre più insistenti, appaiono ormai confermate: il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez è pronto a sedere sul noto trono dello studio di Canale 5. Una richiesta che la De Filippi aveva fatto a Jeremias già all'uscita dal Grande Fratello Vip, ma che il ragazzo aveva rifiutato.

NICOLO' BRIGANTE A ROMA PER LA SCELTA?

Tutto però è cambiato in pochi mesi perchè, come svela il Vicolo delle News, Jeremias Rodriguez è stato avvistato nuovamente negli studi di Canale 5. D'altronde, intervistato dal settimanale Vip, alla domanda incriminata, ha svincolato dichiarando "Voi giornalisti volete sapere troppe cose tutte insieme". Che sia quindi la conferma che tutti aspettavano? Ma non è tutto, perchè per tronista che arriva ce n'è uno che se ne va e pare proprio che quest'ultimo sia Nicolò Brigante. Sul web è apparsa la foto del tronista assieme ad uno dei noti autori di Uomini e Donne, che sembrava anticipare che proprio in queste ore si sta organizzando la scelta. D'altronde sia Nicolò che Marta sono a Roma e magari proprio per registrare una scelta che, così come è accaduto per Paolo Crivellin, sarà fatta in totale segreto. Una cosa è certa: i fan del trono classico devono prepararsi a grosse sorprese!

