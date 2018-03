Uomini e Donne/ Gemma, Giorgio e Anna, arriva lo scoop: "A telecamere spente è tutto diverso!" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Incredibile indiscrezioni su Giorgio Manetti, Anna Tedesco e Gemma Galgani: tutto cambia a telecamere spente...

03 marzo 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani, Giorgio Manetti e Tina Cipollari

Continuano le indiscrezioni sul triangolo amoroso composto da Gemma Galgani, Giorgio Manetti e Tina Cipollari. Eppure sarebbe sbagliato parlare di triangolo, visto che le presunte pretendenti di Giorgio nello studio di Uomini e Donne sarebbero tre, viste le insistenti voci sulla relazione segreta tra il cavaliere del trono Over e Anna Tedesco. Voci che sembrano trovare nuove conferme nelle rivelazioni fatte dal settimanale Nuovo nel suo ultimo numero in edicola. Stando ad una fonte bene informata, Giorgio e Anna non si sentirebbero soltanto telefonicamente e di tanto in tanto, ma gli incontri sarebbero più assidui di quanto loro stessi rivelano. "Pare che Anna vada spesso anche a casa di lui, a Firenze, per fare visita alla mamma di Manetti" si legge sulla rivista, che non si ferma qui in quanto a indiscrezioni. Anche su Gemma Galgani non mancano rivelazioni.

"GEMMA E GIORGIO? A TELECAMERE SPENTE..."

La dama ultimamente si è nuovamente avvicinata a Giorgio Manetti, cercando di riconquistarlo ma nelle ultime puntate - dopo un netto e duro rifiuto del cavaliere - ha deciso di chiudere a sua volta. Dal settimanale Nuovo arrivano indiscrezioni da una persona bene informata, che svela: "A telecamere spente le cose sono molto diverse. Gemma si dice ancora innamorata di Manetti, ma in realtà ha già puntato Armando". Ebbene sì, Gemma pare sia davvero pronta a voltare pagina con Armando, un uomo di 65 anni, ricco e affascinante. E Tina Cipollari? Nonostante le indiscrezioni e le accuse di una storia segreta con Giorgio, la bionda opinionista, ora anche tronista, sembra non essere interessata al ben noto "gabbiano". I dubbi, quindi, rimangono soltanto su Anna Tedesco.

© Riproduzione Riservata.