Viola Valentino/ Dai successi al suo nuovo amore per Francesco Mango (Sabato Italiano)

Viola Valentino/ Dai successi al suo nuovo amore per Francesco Mango

Viola Valentino è una delle voci più popolari degli anni 80, fra scandali e polemiche e la nascita di un nuovo amore: Francesco Mango. Sarà ospite di Sabato Italiano.

Viola Valentino

Viola Valentino ha fatto sentire la propria voce durante l'ultimo Festival di Sanremo e questa volta non per i successi maturati in tanti anni. Al centro delle contestazioni della cantante l'esibizione di Roby Facchinetti e dell'ex marito Riccardo Fogli, ai suoi occhi fin troppo emozionati per riuscire a governare questa nuova tranche della loro carriera. La Valentino tuttavia ha voluto sottolineare durante l'ultima ospitata nei programmi di Barbara d'Urso che le sue parole non riguardano una vendetta trasversale contro Fogli: dal suo punto di vista era più che evidente che Facchinetti abbia avuto qualche problema durante la performance sanremese. Viola Valentino invece sarà presente oggi, 3 marzo 2018, nella puntata di Sabato Italiano per riproporre al pubblico di Rai 1 le sue principali hit e del suo nuovo amore.

Si tratta di Francesco Mango, un ragazzo di 30 anni con cui ha una relazione da diverso tempo e che ha presentato cinque anni fa in via ufficiale durante una partecipazione a Domenica Live. Inizialmente fra i due c'era solo un rapporto di lavoro, poi sfociato in qualcosa di più appena due anni più tardi ed infine in quel grande amore che ha permesso alla Valentino di dimenticare quanto avvenuto con Fogli, che ha accusato in una lettera aperta, sottolinea Il Quotidiano di Puglia, di averle rovinato la vita. Si parla infatti della relazione fra Fogli e Patty Pravo, avvenuta poco dopo il matrimonio fra il cantautore e la Valentino e la successiva scoperta che avrebbe avuto un figlio da un'altra donna.

IL PASSATO DA MODELLA ED IL SUCCESSO CON IL BRANO "COMPRAMI"

Nata nel luglio del '49, Virginia Maria Minnetti si farà conoscere dal pubblico italiano con il nome d'arte di Viola Valentino. Il suo debutto avviene nel '68 grazie alla pubblicazione del suo primo 45 giri, dal titolo Dixie e prodotto da Gino Paoli, al fianco dell'allora marito Riccardo Fogli. I due si presentano come il duo Renzo & Virginia e pubblicheranno anche il brano Zan Zan - I 10 comandamenti dell'amore due anni più tardi. La sua presenza nel mondo musicale la spinge poi ad abbandonare tutto e dedicarsi al lavoro di fotomodella, attirando gli occhi dei media nazionali per via del tradimento subito dal marito. In quegli anni, Fogli si unisce infatti a Patty Pravo per una relazione al di fuori del matrimonio, a cui seguirà un ritorno due anni più tardi ed infine una separazione definitiva. grazie all'agente dei Pooh di quel periodo, Giancarlo Lucariello, la Valentino entra a far parte del gruppo Fantasy nel '78 al fianco di Tony Cicco, Luigi Lopez e Danilo Vaona.

Per la Valentino il successo arriva solo a fine anni Settanta, quando pubblica Comprami, la prima canzone che interpreta con il nome d'arte e che le permette di conquistare il terzo posto nelle classifiche nazionali. Non mancheranno inoltre le critiche, oltre al consenso dimostrato da oltre mezzo milione di copie vendute. Il suo testo viene visto infatti come un inno alla prostituzione, nonostante la canzone parli di una donna che decide di vendersi per un ideale romantico dell'amore. Sei una bomba è invece il secondo singolo che la Valentino presenta un anno dopo al Festivalbar, un altro successo che troverà spazio all'estero. Dopo diversi singoli, conquista la finale di Vota la voce nell'81 grazie a Giorno popolare, a cui segue l'album In primo piano, una raccolta delle sue maggiori hit ed altri brani inedite. La Valentino proseguirà così a cavalcare il panorama musicale italiano, anche in seguito alla dolorosa separazione dal marito Riccardo Fogli, avvenuta negli anni '90. Il suo ultimo progetto musicale è Eterogenea Live 2016, un doppio disco con i suoi maggiori successi e con Il suono dell'abbandono e Ti amo troppo, due inediti che pubblica con la casa discografica Latlantide.

