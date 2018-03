Vittorio Ardovino al serale di Amici 17? Dopo la vittoria nella sfida, si presenterà davanti alla commissione?

La diretta di Amici 17 di oggi potrebbe essere decisiva per Vittorio Ardovino dopo la vittoria della sfida e il rischio eliminazione, il ballerino dovrà rinunciare al suo sogno?

03 marzo 2018 Hedda Hopper

Vittorio Ardovino, Amici 17

Ancora una volta Vittorio Ardovino dovrà affrontare una sfida ad Amici 17. A questo punto possiamo sicuramente dire che il ballerino è stato uno dei pochi ad esibirsi quasi tutti i sabato, vuoi per la sfida a squadre o per quella esterna. Nonostante tutto, Vittorio è ancora in gioco e sta provando con tutte le forze a rimanere aggrappato al suo banco e fino ad oggi ci è riuscito anche bene, si potrà dire lo stesso alla fine di questa nuova diretta di Amici 17? I fan lo sperano ma tutto lascia pensare che per Vittorio sia arrivato il momento di affrontare davvero un nodo difficile da sciogliere. I professori sono quasi tutti contro di lui (con Garrison e Goodson pronti a cambiare idea di tanto in tanto) e questo non gli permetterà di accedere agevolmente al serale. Anche il pubblico non lo piazza sempre sul podio dei preferiti e questo è un altro punto a suo sfavore, che sia davvero un destino segnato il suo? Una volta Garrison ha rivisto in lui la voglia di arrivare e di fare del giovane Stefano De Martino, lo stesso ballerino giovane e "sgarrupato" che ha voluto prendere sotto la sua ala per farlo diventare quello che è adesso, sarà lo stesso per Vittorio?

ALIOSCIA, LO SFIDANTE DI VITTORIO

In settimana il ballerino ha avuto modo di conoscere il volto del suo sfidante guardandolo alle prove dei pezzi della sfida. Alioscia è il ballerino che oggi pomeriggio scenderà in campo contro Vittorio anche se i ragazzi sono concordi nel dire che non è così bravo da poter accaparrarsi il posto del loro amico. A Daniele non piace e Valentina subito rilancia: "Però è carino, ha un bel visino ma...". Anche Vittorio non lo trova incinsivo, è sicuro che possa avere delle ottime basi ma che non racconti niente con il suo modo di ballare. Valentina ride guardandosi con Lauren e questo apre a nuovi potenziali scaramucce con Alessandra Celentano. Vittorio riuscirà davvero a superare agevolmente questa sfida? Vittorio ha recuperato dal suo piccolo infortunio e questo gli ha permesso di affrontare la sfida proprio venerdì pomeriggio alla presenza del giudice esterno Kledi. Proprio il ballerino albanese ha ritenuto Vittorio debole nella sua parte inferiore ma più pronto per il serale di Alioscia ancora un po' acerbo ma con grandi potenzialità tanto da invitarlo a tornare. Adesso Vittorio potrà presentarsi davanti alla commissione per ottenere la felpa del serale.

© Riproduzione Riservata.